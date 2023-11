Texaf S.A. - Société Financière et de Gestion est une société holding organisée autour de 3 pôles d'activités : - détention et location d'actifs immobiliers (80,5% du CA) : actifs résidentiels et d'entreprise situés à Kinshasa. A fin 2022, le patrimoine immobilier s'élève en valeur de marché à 119,6 MEUR ; - production de concassés de grès (19,5%). En outre, le groupe investit dans des entreprises opérant dans le secteur de la technologie numérique. La totalité du CA est réalisée en République Démocratique du Congo.

Secteur Développement et opérations immobilières