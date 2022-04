Texaf S A : Rapport annuel 2021

Groupe TeXAF 2021 RAPPORT ANNUEL TEXAF Rapport annuel 2021 1

SOMMAIRE 01. Profil 06 Qui sommes-nous ? 08 Nos activités en R.D.C. 10 Rapport environnemental, social et de gouvernance 20 Information à l'actionnaire 22 Woman's place 24 02. Rapports du Conseil d'Administration 26 Rapport de gestion 28 Rapport de gouvernance 41 Rapport de rémunération et de nomination 47 03. Responsabilité sociétale 50 Texaf Bilembo 52 SOS Planète Congo 54 Ndako ya biso 56 Comequi 58 Chirpa 60 04. Comptes annuels 62 États financiers consolidés Notes annexes aux états financiers consolidés Résumé des principales méthodes comptables Rapport du Commissaire Rapport de gestion de TEXAF S.A. 2021 2021 s financiers consolidés 66 es annexes aux états financiers consolidés 71 umé des principales méthodes comptables 111 port du Commissaire 120 port de gestion de TEXAF S.A. 123

MoT Du prÉSIDeNT

En tant que promoteur immobilier, TEXAF s'efforce de développer des quartiers meilleurs, plus adéquats et agréables à vivre. Après tout, un lieu de vie ou de travail est plus qu'un simple toit au-dessus de votre tête: l'environnement dans lequel vous emménagez est tout aussi important.

Notre objectif est de fournir un endroit où il fait bon vivre. Un lieu où les gens trouvent l'harmonie avec leur famille, entourés d'une nature de qualité.

Philippe CROONENBERGHS

Lorsque nous commençons un projet, nous prenons le temps et une attention particulière pour le développer selon les 3 principaux piliers de la durabilité : prendre soin de notre envi-ronnement, être socialement responsable et être attentif à la bonne gouvernance.

Nous devons aussi évoquer un sujet qui nous tient à cœur : celui de la culture et de l'éducation. En réalité, la culture et l'éduca- tion sont au centre de la notion de développement durable.

Le monde ne fait pas uniquement face à des défis économiques, sociaux ou environnementaux. La créativité, la connaissance, la diversité sont autant de fondements indispensables au dialogue en faveur de la paix et du progrès.

En tant que Président du groupe, j'ai acquis la ferme conviction que c'est la jeunesse congolaise (9,8 millions ont moins de 25 ans à Kinshasa), avide d'apprendre mais n'ayant pas toujours pu bénéficier d'une scolarité de qualité, qui sera le moteur de la croissance de la RDC. Et ce, grâce à des formations dans le secteur du numérique, qui ont la particularité d'offrir des solutions pratiques à de nombreux problèmes auxquels le pays est confronté.

C'est avec grande satisfaction que ma famille et le Conseil d'Administration du groupe partagent ce point de vue.

Pour cette raison, depuis deux ans, Texaf investit massivement dans un projet Digital.

Un centre d'innovation et de développement qui devien- dra le plus grand centre numérique d'Afrique d'ici 2023 (plus de 15.000m2 d'espaces couverts - 1.600 postes de travail). Avec ses partenaires, Texaf donnera accès à la formation aux jeunes Congolais, avec la conviction qu'elle sera source d'emplois et d'entrepreneurs locaux, soutenant ainsi l'économie formelle locale.

C'est également une croyance au potentiel que représente cette jeunesse congolaise qui nous guide dans nos activités à caractère social : Texaf Bilembo, Ndako Ya Biso, Yema Yema dans le Sankuru… J'invite le lecteur à prendre connaissance

du chapitre 3 de ce rapport annuel et de visionner le beau reportage sur la préservation la forêt en RDC : scanner le code QR ci-dessous pour découvrir le projet SOS Planète Congo.

Je suis convaincu que l'histoire que Texaf partage depuis des décennies avec nos frères congolais nous rapproche très naturellement : « Bandeko na biso » et que notre rôle dans ce beau pays ne fera que croître.

Ce rapport consacre un large chapitre à ces réalisations de notre entreprenariat durable. Il reflète notre engagement croissant en faveur d'une planète plus propre, plus résiliente et plus inclusive.

Mais nous continuerons à nous remettre en question. Texaf, qui fêtera bientôt ses 100 ans en RDC, est dans une position privilégiée pour soutenir des objectifs non seulement environne- mentaux mais aussi sociaux. C'est un défi que nous acceptons volontiers. Maintenant et à l'avenir.

Je voudrais conclure par un remerciement aux équipes grâce à qui la belle histoire de Texaf se pérennise. Des remerciements particuliers à Jean-Philippe Waterschoot, le CEO, qui a dû faire face à d'énormes pressions en ce compris des menaces physiques dans le cadre de la défense des intérêts du groupe.

Le présent rapport annuel a été enrichi par Olivier Weyrich (éditions du même nom) ainsi que par Simon Hardenne (pho-tographe-cinéaste). De nombreux ouvrages sur la RDC et plus récemment sur les activités RSE de Texaf portent leur signature.

1,50 €6.000

2021 EN SYNTHÈSE

CHIFFRES-CLÉS

RÉSULTATS (k EUR)

Revenus

EBITDA récurrent *CroissanceCroissance

Résultat opérationnel récur-rent **

Croissance

Résultat net part de groupe

Croissance

Cash-flows (k EUR)

Cash-flows opérationnels

Cash-flows d'investissement

Cash-flows de financement

Trésorerie au 31 décembre

2017

2018

18.208 -1% 10.038 3% 7.020

1% 4.542 -17%

18.869 4% 10.111 1% 7.168 2% 12.909 184%

2019

21.691 15% 11.213 11% 7.831

9% 10.771 -17%

8.706

11.742

10.744

(6.421)

(5.416)

(1.040)

(2.532)

(4.436)

(6.501)

3.674

5.564

8.767

* EBITDA récurrent : résultat opérationnel récurrent augmenté des amortissements.

2020

2021

21.868 1%

22.727

4% 6%

11.663 11.651

Croissance moyenne

4% -0% 4% 7.863 8.002

0% 2% 3% 4.569 5.205

-58% 14% 3%

8.591 9.648 3%

(5.822) (8.916) 9%

(4.557) (1.778)

6.979 5.933

** Résultat opérationnel récurrent : résultat opérationnel sous déduction des produits ou charges qui ne sont pas appelés à se répéter lors de chaque exercice comptable comme :

• Gain ou perte sur cessions d'actifs immobilisés

• Dotations (ou reprises de) aux réductions de valeur sur actifs immobilisés

• Frais liés à une restructuration majeure, une reprise ou une cession d'activité (par ex. Frais de licenciement, de fermeture d'une usine, commissions payées à des tiers pour acquérir ou céder une activité …)

DIVIDENDE

Dividende brut par actionDividende net par action

Dividende brut par actionDividende net par actionDividende brut par action (en K EUR)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

PROFIL

TEXAF Rapport annuel 2021