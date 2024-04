Texas Capital Bancshares, Inc. est une société holding bancaire. La société, par l'intermédiaire de sa filiale Texas Capital Bank (la banque), offre des services financiers complets qui proposent des solutions personnalisées aux entreprises, aux entrepreneurs et aux particuliers. La banque propose une gamme complète de produits et de services, notamment des prêts commerciaux à des fins générales, y compris le financement des fonds de roulement, de la croissance organique et des acquisitions ; des prêts immobiliers à terme et des prêts à la construction ; des prêts hypothécaires d'entrepôt ; des services de gestion de trésorerie, y compris des services bancaires en ligne et des services de cartes de débit et de crédit ; des services de banque d'investissement et des services de conseil, et des lettres de crédit. Elle fournit également des services bancaires à ses clients particuliers, notamment des services de gestion de patrimoine et de fiducie, des certificats de dépôt, des comptes chèques avec ou sans intérêts, des comptes d'épargne, des prêts garantis et non garantis, des services bancaires en ligne et mobiles, des services de banque d'investissement et des services de conseil.

Secteur Banques