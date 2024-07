* Les marchandises CHPL à destination de la Russie via HK ont chuté de 28 % entre janvier et mai 2024 - données du ministère américain du commerce fournies à Reuters.

* 17,6 millions de dollars de marchandises Nvidia expédiées via HK/Chine en 2023 - données C4ADS

* HK est la première plaque tournante mondiale pour l'évasion des sanctions - nouveau rapport de la CFHK

* Les puces haut de gamme de Nvidia et Vectrawave sont expédiées via HK

* Le gouvernement de HK déclare qu'il n'appliquera pas les sanctions américaines unilatérales

HONG KONG/WASHINGTON, 21 juillet (Reuters) - Les semi-conducteurs et autres produits soumis à restrictions expédiés via la Chine et Hong Kong pour alimenter l'effort de guerre de la Russie ont diminué d'un cinquième cette année, selon des données non divulguées du ministère américain du Commerce, mais Hong Kong reste un point névralgique de l'évasion des sanctions mondiales.

Les transbordements à Hong Kong de composants avancés Common High Priority Items (CHPL), y compris la microélectronique, considérés par les États-Unis et l'Union européenne comme susceptibles d'être utilisés pour la guerre en Ukraine, ont chuté de 28 % entre janvier et mai, a déclaré à Reuters un fonctionnaire du ministère américain du commerce.

Au cours de la même période, les transbordements de ces articles en Chine continentale, à l'exclusion de Hong Kong, ont chuté de 19 %, a ajouté le fonctionnaire.

Reuters rapporte pour la première fois ces chiffres qui n'avaient pas été divulgués auparavant.

Interrogé sur le transbordement de biens à double usage en Russie via la Chine, le département du commerce a renvoyé Reuters à des déclarations antérieures décrivant ses efforts pour "restreindre l'accès de la Russie aux technologies et autres articles dont elle a besoin pour soutenir sa guerre brutale contre l'Ukraine".

Le gouvernement américain considère Hong Kong et la Chine comme des nœuds mondiaux clés permettant à la Russie de s'approvisionner en matériaux pour son armée, notamment en semi-conducteurs et en pièces de drones.

"Je pense qu'il y a des raisons d'être au moins optimiste sur le fait que nous avons pu ralentir une partie de ce commerce", a déclaré le fonctionnaire, mais il a ajouté : "La Chine reste notre principale préoccupation".

Les États-Unis et leurs alliés ont accusé la Chine de soutenir la guerre menée par la Russie en Ukraine, notamment en exportant des pièces et des équipements nécessaires aux fabricants d'armes de Moscou.

Le département d'État et le ministère des finances des États-Unis ont imposé plusieurs séries de sanctions à des entités du monde entier soupçonnées d'entretenir des liens commerciaux avec l'armée russe, notamment des sociétés écrans à Hong Kong qui avaient détourné des semi-conducteurs.

Le fonctionnaire, qui s'est exprimé sous le couvert de l'anonymat, a déclaré que la baisse des flux illicites était le résultat de plusieurs facteurs, notamment l'application agressive des sanctions par les autorités américaines, ainsi que l'engagement auprès des entreprises dont les produits sont transbordés.

"Nous discutons avec toutes les entreprises dont les produits apparaissent sur le champ de bataille", a déclaré le fonctionnaire, sans donner de noms.

Le fonctionnaire a refusé de partager l'ensemble des données avec Reuters, invoquant la nécessité de protéger l'accès du ministère à l'information. "Ce que je peux dire, c'est que nous avons confiance dans la source relative aux importations en Russie.

Le gouvernement de Hong Kong n'a pas répondu aux questions de Reuters sur le transbordement de marchandises vers la Russie, mais a déclaré qu'il "n'applique pas les sanctions unilatérales imposées par d'autres pays et qu'il n'a pas l'autorité légale pour prendre des mesures à cet égard".

Elle a toutefois ajouté qu'elle "appliquait vigoureusement" les sanctions imposées par le Conseil de sécurité des Nations unies, conformément aux instructions du ministère chinois des affaires étrangères, y compris celles concernant la Corée du Nord.

L'administration des douanes et le ministère des affaires étrangères chinois n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

L'ambassade de Russie à Washington n'a pas répondu aux questions de Reuters.

Un autre ensemble de données douanières de C4ADS, une organisation à but non lucratif de Washington spécialisée dans la sécurité mondiale, a montré que plus de 200 entreprises enregistrées à Hong Kong ont expédié pour près de 2 milliards de dollars de marchandises à des acheteurs russes entre août et décembre 2023.

Les données, présentées dans un rapport à venir de la Fondation du Comité pour la liberté à Hong Kong (CFHK) et examinées par Reuters, montrent que 750 millions de dollars d'articles CHPL - allant des puces haut de gamme de Nvidia et de la société française Vectrawave aux puces bas de gamme de Texas Instruments et d'Intel - ont été expédiés via Hong Kong entre août et décembre 2023.

Certains de ces produits soumis à des restrictions ont été expédiés à des entreprises russes sanctionnées, a indiqué la CFHK.

Nvidia a déclaré dans une réponse aux questions de Reuters qu'elle avait interrompu ses ventes à la Russie en mars 2022 et qu'elle exigeait de ses clients qu'ils se conforment à toutes les lois américaines applicables.

Texas Instruments a déclaré à Reuters qu'elle s'opposait fermement à l'utilisation de ses puces dans les équipements militaires russes et au détournement illicite de ses produits vers la Russie.

Intel a déclaré qu'elle opérait en stricte conformité avec les réglementations et les sanctions américaines en matière d'exportation et qu'elle tenait ses fournisseurs et ses distributeurs responsables de l'application des mêmes normes.

Vectrawave n'a pas répondu à une demande de commentaire.

"Nos recherches ont mis en évidence de nombreux cas où des entreprises basées à Hong Kong ont facilité le transfert de technologies et de produits sensibles, compromettant ainsi la sécurité et la stabilité internationales", a déclaré Samuel Bickett, avocat et auteur du rapport de la CFHK.

PUCES HAUT DE GAMME

Les données douanières de 2023 du C4ADS montrent que deux des envois de Nvidia, d'une valeur de 1,58 million de dollars et de 1,21 million de dollars, ont été expédiés à une société basée à Moscou appelée "Lotos" par un expéditeur appelé Malachor Electronics dont l'adresse de secrétariat se trouve dans un immeuble de bureaux cossu du quartier central des affaires de Hong Kong.

Le directeur de Malachor, Colin Stevenson, dont l'adresse est indiquée au Royaume-Uni, n'a pas pu être joint pour un commentaire.

Entre août et décembre de l'année dernière, des produits Nvidia d'une valeur totale de 17,6 millions de dollars ont été expédiés en Russie par des expéditeurs de Hong Kong après avoir été échangés dans des pays comme la Chine, Taïwan, la Turquie, la Thaïlande, la Serbie et les Émirats arabes unis, selon les registres des douanes examinés par Reuters.

Les envois comprenaient des systèmes d'intelligence artificielle "Jetson TX2", qui font partie des composants utilisés dans les drones que le gouvernement ukrainien a découverts sur le champ de bataille.

"Les Jetson d'occasion sont disponibles sur de nombreux canaux de vente de seconde main. Bien que nous ne puissions pas suivre les produits après leur vente, si nous déterminons qu'un client viole les contrôles américains à l'exportation, nous prendrons les mesures qui s'imposent", a déclaré John Rizzo, porte-parole de Nvidia.

M. Rizzo n'a pas donné de détails sur les envois à Lotos.

Parmi les autres envois haut de gamme, citons deux cargaisons de semi-conducteurs de Vectrawave, d'une valeur d'un million de dollars chacune, étiquetées comme étant des microprocesseurs. Vectrawave fabrique des semi-conducteurs spécialisés pour les systèmes de communication et de défense de haute technologie, y compris les radars.

La facilité avec laquelle il est possible de créer et d'enregistrer de nouvelles entreprises à Hong Kong a entraîné une prolifération d'entreprises de transport maritime et de logistique et d'autres intermédiaires qui ont également facilité les échanges commerciaux restreints et les flux monétaires avec l'Iran et la Corée du Nord, selon le rapport de la CFHK et un examen du registre des entreprises de Hong Kong effectué par Reuters. Certaines d'entre elles ont été sanctionnées par les autorités américaines.

Reuters a trouvé des bureaux fermés lors de visites de bâtiments industriels à Hong Kong, à proximité du port à conteneurs de Kwai Chung, pour des expéditeurs dont les noms figurent dans les registres des douanes et les déclarations de sociétés. L'adresse d'une entreprise, Align Trading, expéditeur des puces Vectrawave, n'était qu'une pièce moisie où s'empilaient des centaines de lettres d'enregistrement de sociétés hongkongaises.

Li Yanqing, un directeur chinois d'Align, avait une adresse à Jiujiang, dans le sud de la Chine, et n'a pas pu être joint. (Reportage de James Pomfret et Michael Martina ; Reportage complémentaire de Max Cherney à San Francisco ; Rédaction de Don Durfee et Daniel Wallis)