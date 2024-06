Texas Instruments Incorporated est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de semi-conducteurs. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - circuits analogiques (74,4%) : amplificateurs opérationnels, amplificateurs audio, circuits d'interface, convertisseurs de données, circuits de gestion d'alimentation, circuits intégrés logiques, etc. ; - processeurs (19,2%) : microprocesseurs, processeurs de signaux numériques, microcontrôleurs, etc. destinés aux applications télécoms (téléphones et infrastructures cellulaires) et automobiles ; - autres (6,4%) : notamment calculatrices graphiques et produits de connectivité sans fil. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (33,2%), Europe-Moyen Orient-Afrique (26,5%), Chine (18,8%), Japon (10,2%), Asie (9,8%) et autres (1,5%).

