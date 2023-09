Text SA, anciennement connu sous le nom de Livechat Software SA, est une société polonaise active dans l'industrie du logiciel. La société est un producteur et un fournisseur mondial de logiciel en tant que service (SaaS) LiveChat, un logiciel de communication pour les entreprises. Il permet une communication rapide et intuitive entre les employés de l'entreprise et les clients qui visitent le site web de l'entreprise. L'application permet également de suivre l'activité des clients sur un site web. La société produit et distribue des logiciels de communication entre entreprises et consommateurs (B2C) et entre entreprises (B2B). Son portefeuille de produits comprend trois types de plans LiveChat : Solo, dédié à un seul utilisateur et offrant des fonctionnalités telles que des chats illimités, un système de ticketing, une sécurité renforcée et des rapports de base ; Team, pour de nombreuses équipes, qui inclut en plus le routage des chats et la création de groupes ; et Enterprise, pour les entreprises qui, en plus des précédentes, fournit des rapports avancés, un planificateur de travail et un nombre illimité de visites sur un site Web.

Secteur Logiciels