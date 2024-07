Textron Aviation Inc., une société de Textron Inc. (NYSE:TXT), annonce ce jour une édition spéciale 60e anniversaire pour l'emblématique Beechcraft King Air 260 et les turbopropulseurs 360 afin de célébrer la fière histoire de l’avion, qui est la famille de turbopropulseurs d’affaires la plus vendue au monde. La nouvelle « Crimson Edition » King Air présente un nouvel intérieur saisissant et une peinture extérieure rouge et argentée vibrante, inspirée par six décennies de clients et d’exploitants de Beechcraft. Le carnet de commandes est ouvert pour cette édition spéciale, avec des livraisons à partir de 2025.

Textron Aviation | Beechcraft King Air Crimson Edition (Photo: Business Wire)

« L’édition Crimson du King Air offre aux clients une expérience immersive qui rend hommage à l’héritage du turbopropulseur, tout en offrant un luxe moderne et des améliorations qui mettent en valeur l’évolution continue de l’avion », déclare Christi Tannahill, vice-présidente principale, expérience client. « Nous sommes honorés de célébrer un avion prestigieux qui est apprécié par tant de clients dans le monde entier. »

La série King Air a longtemps été une favorite des clients depuis son lancement en 1964. Le légendaire turbopropulseur est synonyme de fiabilité inébranlable, de performances exceptionnelles et de polyvalence inégalée, gagnant la confiance et la préférence des opérateurs du monde entier.

Édition Crimson, un look revisité

L’un des premiers attributs notables de la nouvelle « Crimson Edition » King Air est l’emblématique « B » de Beechcraft sur la queue de l’avion. La peinture extérieure présente un motif cramoisi, argenté et noir métallique. Les fixations de la marche d’embarquement ont été cachées pour créer un aspect plus élégant à l’entrée, et la finition en graphite argenté correspond parfaitement au nouvel extérieur et à l’intérieur.

Superbe intérieur personnalisé

L’intérieur de l'édition spéciale s’inspire de la fière histoire du King Air, intégrant un certain nombre d’éléments Beechcraft, comme le logo « B » sur les parois latérales inférieures et le panneau de cloison arrière de la cabine. Les sièges en cuir foncé sont dotés de panneaux accentués d'Alcantara et de passepoils cramoisi, tout en réunissant des éléments de design subtils pour marquer l’anniversaire de diamant de l’aéronef. La moquette charbon est mise en valeur par des arcs cramoisi qui complètent les rayures extérieures de l’avion, réhaussant ainsi son atmosphère de luxe.

« Il s'agit d'un design visuellement époustouflant qui, selon nous, dépassera les attentes des clients », déclare Tannahill. « Cette édition offre aux clients la meilleure expérience de vol, tout en rendant hommage à la fière histoire du King Air. »

Le King Air, symbole de leadership

Plus de 7 800 turbopropulseurs Beechcraft King Air ont été livrés à des clients du monde entier depuis 1964, ce qui en fait la famille de turbopropulseurs d'affaires la plus vendue au monde. La flotte mondiale a dépassé 64 millions d'heures de vol en 60 ans, servant dans toutes les branches de l'armée américaine et assurant des missions commerciales et spéciales dans le monde entier.

À propos de Textron Aviation

Nous inspirons le voyage en avion. Depuis plus de 90 ans, Textron Aviation Inc., une société de Textron Inc., met en valeur notre talent collectif à travers les marques Beechcraft, Cessna et Hawker pour concevoir et offrir la meilleure expérience aéronautique à nos clients. Avec une gamme comprenant des jets d'affaires, des turbopropulseurs et des avions à pistons haute performance, ainsi que des produits pour des missions spéciales, des entraîneurs militaires et de la défense, Textron Aviation possède le portefeuille de produits aéronautiques le plus polyvalent et complet au monde, et une main-d'œuvre qui a produit plus de la moitié de tous les avions d'aviation générale dans le monde. Des clients dans plus de 170 pays comptent sur notre performance légendaire, notre fiabilité et notre polyvalence, ainsi que sur notre réseau mondial de service client de confiance, pour des vols abordables et flexibles.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

À propos de Textron Inc.

Textron Inc. est une société multisectorielle qui exploite un réseau mondial d’activités aéronautiques, militaires, industrielles et de financement pour fournir aux clients des solutions et des services innovants. Textron est reconnu dans le monde entier pour ses marques emblématiques telles que Bell, Cessna, Beechcraft, Hawker, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems, et TRU Simulation + Training. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.textron.com

