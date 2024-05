Textron Aviation a annoncé aujourd'hui que la Federal Aviation Administration (FAA) a accordé la certification d'une nouvelle option de conversion intérieure Combi pour la variante passagers de l'avion biturbopropulseur Cessna SkyCourier. L'option Combi permet aux opérateurs de transporter simultanément neuf passagers et du fret. Les livraisons des unités passagers du Cessna SkyCourier avec l'option Combi incluse devraient commencer plus tard cette année.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20240517433661/fr/

Textron Aviation | Cessna SkyCourier (Photo: Business Wire)

Le Cessna SkyCourier est conçu et fabriqué par Textron Aviation Inc., une société de Textron Inc. (NYSE : TXT).

« Ce kit Combi nouvellement certifié s'ajoute à la liste croissante d'options disponibles pour le polyvalent Cessna SkyCourier », a déclaré Lannie O’Bannion, vice-président senior des ventes mondiales et des activités de vol. « Le Combi permettra aux opérateurs d'utiliser l'avion pour un grand nombre de missions dans le monde entier et de changer rapidement les configurations pour répondre au mieux à leurs besoins. »

Avec la possibilité d'être piloté par un seul pilote et une capacité de charge utile généreuse, le Cessna SkyCourier est la solution ultime pour les besoins de fret aérien, de passagers et de missions spéciales. Cette option additionnelle de l'avion s'ajoute au kit gravier disponible et ouvre la voie à une utilisation ultérieure sur les marchés mondiaux par une variété de clients, y compris les agences gouvernementales, les forces de l'ordre et les armées, les entreprises et les organisations humanitaires. L'avion est très modulable et peut facilement être configuré pour accomplir presque n'importe quelle mission, ce qui permet d'obtenir un retour sur investissement élevé.

À propos du Cessna SkyCourier

L'avion bimoteur de type turbopropulseur à aile haute Cessna SkyCourier offre une combinaison de performances et de coûts d'exploitation minimes pour les opérateurs de fret aérien, les navetteurs et les missions spéciales. Il est disponible en version cargo et passager, ainsi qu'en configuration Combi ou en kit gravier pour une flexibilité maximale. La version 19 passagers comprend des portes séparées pour l'équipage et les passagers afin de faciliter l'embarquement, un grand compartiment à bagages ainsi que de grandes fenêtres de cabine pour bénéficier d'une lumière et d'une vue naturelles. La variante avion-cargo est dotée d'une grande porte et d'une cabine à plancher plat pouvant accueillir jusqu'à trois conteneurs d'expédition LD3 avec une charge utile impressionnante de 6 000 livres. Les deux variantes offrent un ravitaillement en carburant sous pression en un seul point, ce qui facilite les rotations.

L'avion est alimenté par deux turbopropulseurs Pratt & Whitney PT6A-65SC montés sur les ailes et est équipé de l'hélice McCauley C779, une hélice quadripale en aluminium de 110 pouces, robuste et fiable, à mise en drapeau complète et à pas réversible, conçue pour améliorer les performances de l'avion tout en transportant des charges considérables. Le SkyCourier est équipé d'une avionique Garmin G1000 NXi et a une vitesse de croisière maximale de plus de 200 ktas. Son rayon d'action maximal est de 900 milles nautiques.

À propos de Textron Aviation

Nous inspirons le voyage en avion. Depuis plus de 95 ans, Textron Aviation Inc., une société de Textron Inc., met en valeur notre talent collectif à travers les marques Beechcraft, Cessna et Hawker pour concevoir et offrir la meilleure expérience aéronautique à nos clients. Avec une gamme comprenant des jets d'affaires, des turbopropulseurs et des avions à pistons haute performance, ainsi que des produits pour des missions spéciales, des entraîneurs militaires et de la défense, Textron Aviation possède le portefeuille de produits aéronautiques le plus polyvalent et complet au monde, et une main-d'œuvre qui a produit plus de la moitié de tous les avions d'aviation générale dans le monde. Des clients dans plus de 170 pays comptent sur notre performance légendaire, notre fiabilité et notre polyvalence, ainsi que sur notre réseau mondial de service client de confiance, pour des vols abordables et flexibles. Pour plus d'informations, visitez www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

À propos de Textron Inc.

Textron Inc. est une entreprise multisectorielle qui s'appuie sur son réseau mondial d'entreprises dans les domaines de l'aéronautique, de la défense, de l'industrie et de la finance pour fournir à ses clients des solutions et des services innovants. Textron est connu dans le monde entier pour ses marques puissantes telles que Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems et TRU Simulation. Pour plus d'informations, visitez le site suivant : www.textron.com.

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse sont susceptibles de contenir des prévisions sur les revenus ou de décrire des stratégies, des objectifs, des perspectives ou d’autres questions non historiques ; ces énoncés prospectifs ne s’appliquent qu’à la date à laquelle ils sont formulés, et nous n’assumons aucune obligation de les mettre à jour. Ces énoncés sont sujets à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs qui pourraient entraîner une différence sensible entre les résultats réels et ceux exprimés ou induits par ces énoncés prospectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240517433661/fr/