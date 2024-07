Textron Aviation Inc., une entreprise de Textron Inc. (NYSE : TXT), a annoncé aujourd'hui des améliorations notoires à ses légendaires avions utilitaires turbopropulsés que sont Cessna Caravan et Cessna Grand Caravan EX. Un poste de pilotage modernisé et plus lumineux avec de nouveaux panneaux rétroéclairés, ainsi que d'autres commodités conçues pour améliorer l'expérience du pilote, sont le résultat direct de discussions continues avec les clients. Les améliorations, qui devraient être disponibles en 2025, feront partie de tous les nouveaux avions Caravan et Grand Caravan EX.

Textron Aviation | Cessna Grand Caravan EX & Cessna Caravan (Photo: Business Wire)

« Les améliorations apportées au poste de pilotage du Cessna Caravan démontrent notre engagement permanent à offrir la meilleure expérience de vol possible à nos clients », a déclaré Christopher Crow, vice-président des ventes d’avions à pistons et d’avions utilitaires. « Nos investissements continus dans cette catégorie d'avions continuent de s'appuyer sur les près de 40 ans de succès de Caravan en tant qu'avion utilitaire de choix pour les clients du monde entier. »

L'un des changements les plus notables apportés aux deux avions est l'ajout de panneaux de cockpit noirs complètement nouveaux, créant une apparence plus contemporaine. Le Caravan sera également équipé de panneaux d'éclairage électroluminescent pour correspondre aux modèles actuels du Grand Caravan EX, offrant un rétroéclairage supplémentaire pour une meilleure visibilité dans des environnements mal éclairés.

Les autres améliorations apportées au Cessna Caravan et au Grand Caravan EX sont :

Une échelle d'embarquement plus large dans le cockpit pour faciliter l'accès au compartiment du commandant de bord.

Quatre buses d'air circulaires et réglables remplacent les deux anciennes bouches d'air rectangulaires du cockpit.

Deux ports de charge USB-C pour remplacer l'adaptateur d'alimentation 12V sur le support central inférieur du cockpit.

Deux ports de charge USB-C sur le sous-panneau droit pour le copilote.

Prises d'alimentation standard pour les casques (fiches LEMO) en plus des fiches actuelles de l'aviation générale, offrant aux opérateurs une meilleure flexibilité pour l'alimentation des casques à réduction de bruit active.

Des crochets pour casques sous le pare-soleil du cockpit.

À propos de Cessna Caravan family of aircraft

Les Cessna Caravan et Grand Caravan EX sont des avions polyvalents et très pratiques, utilisés pour toute une série de missions internationales. La famille d'avions Caravan a assuré un service fiable dans le monde entier pendant près de quatre décennies.

Plus de 3 000 avions ont été livrés sur la plateforme Cessna Caravan. Ils sont certifiés dans 100 pays et ont accumulé près de 24 millions d'heures de vol dans le monde entier depuis leur lancement. Les avions Caravan remplissent une multitude de missions, allant de l'entraînement au vol aux loisirs, des compagnies aériennes de banlieue au transport de personnalités, des transporteurs de fret aux missions humanitaires. L'avion Grand Caravan EX est connu pour sa fiabilité et son efficacité par les compagnies aériennes régionales, les opérateurs de charters, les transporteurs de fret et les opérateurs de missions spéciales dans le monde entier. L'avion dispose d'une puissance impressionnante de 867 chevaux et d'une vitesse ascensionnelle de 1 275 pieds par minute.

À propos de Textron Aviation

Nous inspirons le voyage en avion. Depuis plus de 95 ans, Textron Aviation Inc., une société de Textron Inc., met en valeur notre talent collectif à travers les marques Beechcraft, Cessna et Hawker pour concevoir et offrir la meilleure expérience aéronautique à nos clients. Avec une gamme comprenant des jets d'affaires, des turbopropulseurs et des avions à pistons haute performance, ainsi que des produits pour des missions spéciales, des entraîneurs militaires et de la défense, Textron Aviation possède le portefeuille de produits aéronautiques le plus polyvalent et complet au monde, et une main-d'œuvre qui a produit plus de la moitié de tous les avions d'aviation générale dans le monde. Des clients dans plus de 170 pays comptent sur notre performance légendaire, notre fiabilité et notre polyvalence, ainsi que sur notre réseau mondial de service client de confiance, pour des vols abordables et flexibles. Pour plus d'informations, visitez www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

À propos de Textron Inc.

Textron Inc. est une entreprise multisectorielle qui s'appuie sur son réseau mondial d'entreprises dans les domaines de l'aéronautique, de la défense, de l'industrie et de la finance pour fournir à ses clients des solutions et des services innovants. Textron est connu dans le monde entier pour ses marques puissantes telles que Bell, Cessna, Beechcraft, Pipii strel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems, et TRU Simulation. Pour plus d'informations, visitez le site suivant : www.textron.com.

