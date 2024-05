Textron Aviation annonce aujourd'hui la progression du programme Cessna Citation Ascend à la suite de l'achèvement réussi par l'avion prototype de nombreux tests de certification et de plus de 350 heures d'essais en vol. L'avion d'affaires Citation Ascend a été dévoilé lors de l'European Business Aviation Convention & Exhibition (EBACE) 2023 et l'avion devrait entrer en service en 2025.

La famille de jets d'affaires Cessna Citation est conçue et fabriquée par Textron Aviation Inc., une société Textron Inc. (NYSE:TXT).

Le nouveau Citation est conçu pour apporter un nouveau cockpit, des performances améliorées et une cabine plus luxueuse au marché des jets d'affaires de taille moyenne. L’avionique de pointe de l’avion, y compris la commande automatique de la poussée, la capacité de charge utile élevée et l’autonomie impressionnante, offre aux clients une charge de travail réduite pour les pilotes et la possibilité d’en faire plus et d’aller plus loin.

« Avec la réussite des tests de certification rigoureux de l’avion prototype et plus de 350 heures d’essais en vol, nous sommes confiants dans les progrès du développement du Citation Ascend », déclare Chris Hearne, vice-président principal, Engineering & Programs. « Le succès du programme à ce jour met en évidence les compétences et l’engagement de nos équipes dans la conception et la fourniture de la meilleure expérience aéronautique pour les clients. »

Le prototype d'avion Citation Ascend a été testé avec succès et comprend :

Essais par temps chaud et froid extrême, garantissant que les systèmes de l'avion sont fonctionnels et opérationnels à des températures extrêmes

Risque aviaire

Performance de freinage

Éclatement de pneu

Résistance statique et résiduelle des fenêtres du cockpit et de la cabine

Le banc d’essai des simulateurs de systèmes de l’avion, connu sous le nom d’« Iron Bird », continue de progresser à grands pas dans son développement et son soutien à l’avancement du programme. Tirant parti des techniques uniques d’ingénierie et de fabrication de Textron Aviation, le système d’essai intègre la conception des systèmes avioniques, électriques et de contrôle moteur de l’avion pour faciliter la familiarisation des pilotes et les scénarios de vol.

Le Citation Ascend est doté de moteurs Pratt & Whitney Canada PW545D, qui devraient être prochainement certifiés par l'Aviation civile de Transports Canada, sont conçus pour fournir une amélioration du rendement énergétique, une poussée renforcée et une plus grande longévité du moteur sous l'aile pour les clients éligibles. Le moteur utilise de nouveaux matériaux et de nouvelles technologies, notamment un compresseur haute pression plus efficace et un module de turbine haute pression monoétage amélioré. Les moteurs PW545D sont également équipés d'une régulation numérique à pleine autorité (FADEC), permettant la nouvelle technologie de commande automatique de la poussée et assurant qu'ils fonctionnent à leur efficacité maximale et avec une charge de travail pilote réduite.

À propos du Cessna Citation Ascend

Textron Aviation a conçu le Citation Ascend sur la base des commentaires des clients pour des performances et un confort ultimes.

Avec des caractéristiques élégantes et modernes, les clients pourront profiter de nombreux éléments de luxe trouvés dans les produits phares Citation Latitude et Citation Longitude, y compris un sol plat pour offrir un espace généreux pour les jambes et la flexibilité pour les passagers. L'avion sera doté de moteurs Pratt & Whitney Canada PW545D conçus pour offrir une efficience énergétique et une poussée accrue, ainsi que de la solution avionique de pointe Garmin G5000, dotée des logiciels et du matériel les plus récents, y compris la technologie de commande automatique de la poussée. L'Ascend dispose également d'une unité d'alimentation auxiliaire (APU) Honeywell RE100 [XL] approuvée pour les opérations sans surveillance.

Avec 19 ports de charge USB standard et trois prises universelles dans l'ensemble de l'avion, tous les membres d'équipage et passagers auront accès à au moins un port de charge dans le Citation Ascend. L'avion a une configuration de sièges standard de neuf passagers.

Pour de plus amples renseignements et des informations détaillées à propos de l'avion, visitez cessna.com/ascend.

À propos de Textron Aviation

Nous sommes la source d’inspiration de l’expérience en vol. Depuis plus de 95 ans, Textron Aviation Inc., une société Textron Inc., permet à ses talentueuses équipes, via les marques Beechcraft, Cessna et Hawker, de concevoir et de fournir la meilleure expérience aéronautique pour ses clients. Avec une gamme exhaustive de solutions (avions d’affaires, turbopropulseurs, pistons haute performance) et de produits destinés aux missions spéciales, aux formateurs militaires et au secteur de la défense, Textron Aviation possède le portefeuille aéronautique le plus polyvalent et le plus complet au monde, et plus de la moitié de tous les avions d’aviation générale dans le monde ont été produits par sa main-d’œuvre. Des clients dans plus de 170 pays comptent sur notre performance, notre fiabilité et notre polyvalence légendaires, ainsi que sur notre réseau éprouvé de service client à l’échelle mondiale, pour une expérience de vol abordable et flexible. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

À propos de Textron Inc.

Textron Inc. est une entreprise multisectorielle qui s’appuie sur son réseau mondial d’entreprises dans les domaines de l’aéronautique, de la défense, de l’industrie et de la finance pour proposer à ses clients des solutions et des services innovants. Textron est connu dans le monde entier pour ses marques de premier plan telles que Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems et TRU Simulation. Pour plus d'informations, visitez : www.textron.com.

Certaines déclarations dans ce communiqué de presse peuvent être des projections des revenus ou une description des stratégies, des objectifs, des perspectives ou d'autres questions non historiques ; ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont faites et nous ne nous engageons pas à les mettre à jour. Ces déclarations sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que nos résultats réels diffèrent considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter, l'efficacité des investissements de R&D pour développer de nouveaux produits ou des dépenses imprévues liées au lancement de nouveaux produits ou programmes importants ; le calendrier du lancement de nos nouveaux produits ou de la certification de nos nouveaux produits aéronautiques ; notre capacité à suivre la cadence de nos concurrents dans le lancement de nouveaux produits et mises à niveau avec des fonctionnalités et des technologies souhaitées par nos clients ; des changements dans la réglementation ou les politiques gouvernementales sur l'exportation et l'importation de nos produits ; la volatilité de l'économie mondiale ou les changements dans les conditions politiques mondiales qui ont un impact négatif sur la demande de nos produits ; les problématiques de performance avec les principaux fournisseurs ou sous-traitants ; et le ralentissement et la volatilité de la demande sur les marchés sur lesquels nous exerçons nos activités.

