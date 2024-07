Textron Aviation Inc., une filiale de Textron Inc. (NYSE : TXT), a annoncé aujourd’hui à l’occasion du Royal International Air Tattoo (RIAT) le renforcement de sa relation avec son partenaire de distribution de longue date, Gama Aviation. Gama Aviation, qui vient d’être désigné agent commercial agréé pour les avions de missions spéciales de Textron Aviation au Royaume-Uni et en Irlande, proposera désormais les versions « missions spéciales » de l’ensemble de la gamme d’aéronefs Cessna et Beechcraft.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20240720193551/fr/

Textron Aviation | Textron Aviation expanding relationship with channel partner Gama Aviation (Photo: Business Wire)

« Textron Aviation, qui propose une gamme très riche et croissante d’avions de missions spéciales au Royaume-Uni et en Irlande, investit continuellement pour offrir la meilleure expérience aéronautique à ses clients », a déclaré Bob Gibbs, vice-président Ventes et Missions spéciales chez Textron Aviation. « De son côté, Gama Aviation a fait ses preuves en matière de maintenance de haute qualité et d’excellence du service sur les avions Cessna et Beechcraft, et ce nouvel accord offre encore plus de commodité aux nouveaux clients comme aux clients fidèles. »

Le nouvel accord permet aux clients de traiter avec Gama Aviation pour l’ensemble de leurs besoins, depuis le développement de leurs activités jusqu’aux solutions clé en main d’avions missionnés, avec un support complet dans les deux pays.

« Nous sommes ravis d’étendre notre relation avec Textron Aviation en tant qu’agent commercial agréé pour les avions de missions spéciales », a déclaré Mark Smith, directeur général Missions spéciales, Gama Aviation. « En tant que concepteur, réalisateur, chargé de maintenance et opérateur à long terme des plateformes Textron Aviation pour les missions d’ambulance aérienne, de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, nous sommes idéalement placés pour conseiller les utilisateurs finaux et les artisans de l’art du possible pour leurs configurations de missions spéciales. Travailler ainsi avec Textron Aviation renforcera le soutien exhaustif que nous pouvons fournir ensemble au Royaume-Uni et en Irlande. »

Des possibilités infinies de missions spéciales

Lorsque les clients gouvernementaux, militaires et commerciaux ont besoin de solutions aéroportées pour des missions critiques, ils s’adressent à Textron Aviation. Les solutions aéronautiques de la Société offrent les performances et les caractéristiques de vol élevées requises pour relever les défis uniques qu’impliquent les opérations de missions spéciales. La qualité, la polyvalence et les faibles coûts d’exploitation font des produits Textron Aviation la solution idéale pour les missions telles que l’ambulance aérienne, le renseignement, la surveillance et la reconnaissance, le transport utilitaire, les relevés aériens, l’inspection en vol, la formation et diverses autres opérations spéciales.

À propos de Textron Aviation

Nous inspirons les voyages aériens. Depuis 95 ans, Textron Aviation permet au talent collectif de nos marques Beechcraft, Cessna et Hawker de concevoir et d’offrir à nos clients la meilleure des expériences aéronautiques. Avec sa gamme complète qui comprend tous les types d’aéronefs, depuis les avions d’affaires jusqu’aux missions spéciales en passant par les turbopropulseurs et les pistons hautes performances, les produits d’entraînement militaire et de défense, Textron Aviation possède le portefeuille de produits aéronautiques le plus polyvalent et le plus complet au monde et s’appuie sur une main-d’œuvre qui a produit plus de la moitié de tous les avions de l’aviation générale dans le monde. Les clients de plus de 170 pays comptent sur nos performances, notre fiabilité et notre polyvalence légendaires, ainsi que sur notre réseau mondial de service client de confiance, pour offrir des vols abordables, productifs et flexibles.

Pour plus d’informations, visiter les sites : www.txtav.com | specialmissions.txtav.com | defense.txtav.com | scorpion.txtav.com.

À propos de Textron

Textron est une entreprise multisectorielle qui s’appuie sur son réseau mondial d’entreprises aéronautiques, de défense, industrielles et financières pour fournir à ses clients des solutions et des services innovants. Textron est renommée dans le monde entier pour ses marques respectées Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, et Textron Systems. Pour plus d’informations, visiter le site : www.textron.com.

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse sont des déclarations prospectives qui peuvent contenir des projections de revenus ou décrire des stratégies, des objectifs, des perspectives ou d’autres sujets qui ne sont pas des faits historiques ; ces déclarations ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont faites, et nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives. Ces déclarations sont soumises à des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus pouvant aboutir au fait que nos résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240720193551/fr/