Textron Aviation Inc., une société du groupe Textron Inc. (NYSE: TXT), a annoncé aujourd'hui la signature d'un contrat avec Gama Aviation (UK) Limited pour l'acquisition de trois aéronefs Beechcraft King Air 360C dotés de portes cargo, dont la livraison est prévue en 2025. Cet accord, signé lors du salon aéronautique international de Farnborough (FIA), permettra de moderniser la flotte de Gama Aviation et de soutenir la mission du Service écossais d'ambulance (Scottish Ambulance Service, SAS).

« En offrant une large gamme de services de santé essentiels aux communautés régionales, rurales et isolées, la mission du Scottish Air Ambulance nécessite une disponibilité opérationnelle 24 heures sur 24, sept jours sur sept », a déclaré Bob Gibbs, vice-président des ventes pour les missions spéciales chez Textron Aviation. « Notre position indétrônable de fournisseur privilégié des services d'urgence en Écosse démontre l'excellence du King Air dans les situations où chaque seconde compte », ajoute-t-il.

Le SAS offre à l'Écosse continentale et à ses îles un service national d'ambulance par voie aérienne. Étant le seul service aérien d'ambulance entièrement financé par l'État au Royaume-Uni, le SAS est une ressource inestimable pour les Écossais.

Depuis plus de 30 ans, Gama Aviation fournit des services d'ambulance par voie aérienne au SAS, avec le King Air comme pilier de sa flotte d'avions à voilure fixe. Dans ce partenariat, le SAS apporte le personnel clinique, tandis que Gama Aviation fournit les avions, les équipages (les pilotes) et le soutien technique dans le cadre d'un service géré.

« Notre équipe a travaillé en étroite collaboration avec les experts de Textron Aviation pour concevoir le Beechcraft King Air 360C conformément aux spécifications du contrat récemment décroché en Écosse », a déclaré Marwan Khalek, PDG du groupe Gama Aviation. « D'un point de vue stratégique, le KA360C est idéal, puisqu'il présente des coûts d'exploitation réduits, des performances de vol élevées et une plateforme de mission hautement évolutive que nous adapterons chez Gama Aviation. Dès son entrée en service, cet appareil marquera une étape importante dans la fourniture de soins pré- et intra-hospitaliers à la population écossaise », ajoiute-t-il.

Une infinité de possibilités pour les missions spéciales

Lorsque des clients gouvernementaux, militaires ou commerciaux recherchent des solutions aériennes pour leurs missions critiques, ils se tournent vers Textron Aviation. Les solutions aéronautiques de l'entreprise offrent les performances et les caractéristiques de vol nécessaires pour relever les défis uniques des missions spéciales. Grâce à leur qualité inégalée, leur polyvalence et leurs faibles coûts d'exploitation, les produits de Textron Aviation sont idéaux pour les ambulances aériennes, le renseignement, la surveillance et la reconnaissance (RSR), le transport utilitaire, les relevés aériens, l'inspection en vol, la formation et de nombreuses autres opérations spéciales.

