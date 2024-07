Textron Aviation a annoncé aujourd’hui la livraison du premier turbopropulseur utilitaire bimoteur Cessna SkyCourier équipé d’une option de conversion intérieure Combi. L’appareil a été livré à Everts Air, un opérateur Part 135 basé en Alaska qui répond aux besoins en matière de passagers, de fret et d’affrètement dans tout l’Alaska. Everts Air opère également en Part 121 pour proposer des services de fret et d’affrètement à la demande dans l’ensemble de l’Amérique du Nord, centrale et du Sud, ainsi que dans les îles Caraïbes.

« La nouvelle option Combi du Cessna SkyCourier démontre la capacité de l’appareil à répondre aux profils de mission polyvalents de nos clients du monde entier », a déclaré Lannie O’Bannion, vice-président, ventes et opérations aériennes. « Nous sommes reconnaissants que les clients de longue date de Cessna, comme Everts Air, apprécient la valeur de nos produits en tant qu’outils commerciaux et leur capacité à servir les clients. »

La Federal Aviation Administration (FAA) a accordé la certification de la configuration intérieure du SkyCourier Combi en mai 2024. L’option récemment certifiée augmente la flexibilité de la version 19 sièges de l’appareil en permettant aux opérateurs de modifier l’intérieur pour accueillir en même temps des passagers et du fret au. En plus du pare-gravier existant et des options de conversion en cargo, la conversion Combi étend l’utilité de l’appareil à divers marchés mondiaux et à une grande variété de missions et s’adresse à des clients tels que les organismes gouvernementaux, les forces de l’ordre, les forces armées, les entreprises et les organismes caritatifs.

L’appareil rejoindra la flotte d’Everts Air Alaska 135, qui comprend également une version cargo du Cessna SkyCourier et six Cessna Caravans.

« Je considère le Cessna SkyCourier comme un appareil de nouvelle génération pour les régions reculées de l’Alaska », a déclaré Robert W. Everts, propriétaire d’Everts Air. « Le SkyCourier Combi nous donnera la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins spécifiques des clients des communautés isolées. Outre la fiabilité propre aux Cessna, l’appareil est hautement adaptable ; c’est la solution idéale pour le fret aérien et le transport des passagers en Alaska. »

À propos du Cessna SkyCourier

Le bimoteur de type turbopropulseur à aile haute Cessna SkyCourier offre une combinaison de performances et de coûts d’exploitation modestes pour les opérateurs de fret aérien, les navetteurs et les missions spéciales. Il est disponible en version cargo et passagers. La version 19 passagers comprend des portes séparées pour l’équipage et les passagers afin de faciliter l’embarquement, un grand compartiment à bagages ainsi que de grands hublots de cabine pour bénéficier de la lumière naturelle et de vues panoramiques. La version cargo est dotée d’une cabine à plancher plat pouvant accueillir jusqu’à trois conteneurs d’expédition LD3 avec une charge utile impressionnante de 6 000 livres. Les deux versions sont équipées d’un système de ravitaillement en carburant sous pression en un seul point, ce qui facilite les rotations.

L’appareil est propulsé par deux turbopropulseurs Pratt & Whitney PT6A-65SC montés sur les ailes ; il est équipé d’hélices quadripales McCauley C779 en aluminium de 110 pouces, robustes et fiables, à mise en drapeau et inversion de pas, conçues pour améliorer les performances de l’appareil lorsqu’il transporte des charges importantes. Le SkyCourier est équipé d’une avionique Garmin G1000 NXi ; sa vitesse de croisière maximale est supérieure à 200 Ktas et son rayon d’action maximal est de 900 milles nautiques.

À propos de Textron Aviation

« We inspire the journey of flight. » Depuis plus de 95 ans, Textron Aviation Inc., une société de Textron Inc., met en valeur notre talent collectif à travers les marques Beechcraft, Cessna et Hawker pour concevoir et offrir à nos clients la meilleure des expériences aéronautiques. Avec une gamme comprenant des jets d’affaires, des turbopropulseurs et des avions à moteur à pistons haute performance, ainsi que des missions spéciales, des appareils d’entraînement militaire et des produits pour la défense, Textron Aviation possède le portefeuille de produits aéronautiques le plus polyvalent et le plus complet au monde ; sa main-d’œuvre a produit plus de la moitié de tous les aéronefs de l’aviation générale dans le monde. Dans plus de 170 pays, des clients comptent sur nos performances légendaires, notre fiabilité et notre polyvalence, ainsi que sur notre réseau mondial de service client de confiance, pour bénéficier de vols abordables et flexibles. Pour plus d’informations, visiter les sites Web www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

À propos de Textron Inc.

Textron Inc. est une entreprise multisectorielle qui s’appuie sur son réseau mondial d’entreprises dans les domaines de l’aéronautique, de la défense, de l’industrie et de la finance pour fournir à ses clients des solutions et des services innovants. Textron est connue dans le monde entier pour ses marques prestigieuses telles que Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems et TRU Simulation. Pour plus d’informations, visiter le site Web www.textron.com.

Dans le présent communiqué de presse, certaines déclarations peuvent être des projections de revenus ou une description de stratégies, d’objectifs, de perspectives ou d’autres éléments non historiques ; ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont faites et nous ne nous engageons pas à les mettre à jour. Ces déclarations sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que nos résultats réels diffèrent considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives.

