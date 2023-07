Textron Inc. est un groupe industriel diversifié organisé autour de 5 familles de produits et services : - avions (34,1% du CA) : avions d'affaires, turbopropulseurs et avions à monomoteur à pistons ; - hélicoptères militaires et commerciaux (28,4% ; Bell). Le groupe propose parallèlement des services de support logistique, de support technique, de formation, de maintenance et de réparation ; - équipements industriels (25,7%) : systèmes de carburant, outils à moteur hydrauliques, équipements de mesure, connecteurs à fibre optique, voitures de golf, équipements d'entretien du gazon, etc. ; - systèmes de défense et aérospatiaux (11,3%) : armes de précision, systèmes intelligents pour champs de bataille, systèmes de surveillance aéroportés et souterrains, composants de contrôle d'aéronefs, systèmes d'aéronefs sans pilote, véhicules blindés, moteurs à pistons, etc. ; - services de financement (0,5%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (68,2%), Europe (11,5%), Asie et Australie (9,5%) et autres (10,8%).

Secteur Industrie aérospatiale et de défense