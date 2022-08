TF1 : De retour sur un niveau important 24/08/2022 | 08:31 achat En cours

Cours d'entrée : 6.41€ | Objectif : 7.1€ | Stop : 6.05€ | Potentiel : 10.76% Après le repli observé ces dernières semaines sur le titre TF1, le potentiel de baisse apparaît désormais limité par la proximité et la pertinence du support des 6.32 EUR.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 7.1 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

D'après Refinitiv, le score ESG de la société relatif à son secteur d'activité est bon.

Points forts Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.

L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

L'entreprise fait partie des plus attractives du marché en termes de valorisation basée sur les multiples de résultat.

Le titre présente un niveau de valorisation très faible avec une valeur d'entreprise estimée à 0.4 fois son chiffre d'affaires.

L'entreprise apparaît faiblement valorisée compte tenu de la valeur de son actif net comptable.

Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.

La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.

Les perspectives de croissance des bénéfices de la société manquent de dynamique et sont une faiblesse.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la baisse au cours des quatre derniers mois.

Sous-secteur Diffusion - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. TF1 -26.36% 1 352

Données financières EUR USD CA 2022 2 484 M 2 479 M - Résultat net 2022 218 M 217 M - Tréso. nette 2022 340 M 339 M - PER 2022 6,35x Rendement 2022 6,92% Capitalisation 1 352 M 1 349 M - VE / CA 2022 0,41x VE / CA 2023 0,35x Nbr Employés 3 143 Flottant 47,2% Prochain événement sur TF1 27/10/22 Q3 2022 Publication de résultats Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 8 Dernier Cours de Clôture 6,43 € Objectif de cours Moyen 9,85 € Ecart / Objectif Moyen 53,3% Dirigeants et Administrateurs Gilles Christian Gérard Pélisson Chairman & Chief Executive Officer Philippe Denery Executive Vice President-Finance & Procurement Laurence Danon-Arnaud Independent Director Catherine Dussart Independent Director Marie-Françoise Pic-Pâris Allavena Independent Director