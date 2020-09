TF1 : Oddo BHF reste à 'achat', relève son objectif de cours

01/09/2020 | 09:56

Oddo BHF réitère son opinion 'achat' sur TF1 avec un objectif de cours porté de sept à 7,5 euros, au lendemain d'un roadshow virtuel avec TF1 au cours duquel 'le management a confirmé une tendance encourageante en septembre et au troisième trimestre'.



Le bureau d'études relève ses attentes publicitaires pour ce trimestre à +0,5% (contre -4,5%) le conduisant à un relèvement de ses attentes d'EBIT à 157 millions d'euros (contre 140 millions), prévision 'nettement supérieure au consensus (environ 130 millions selon lui)'.



'Le momentum reste favorable et nous constatons donc un début de normalisation publicitaire sur le marché français. La visibilité reste très faible sur la fin d'année mais nous sommes confiants sur un rebond durable', ajoute l'analyste.



