TF1 : Oddo confirme son conseil sur la valeur

Oddo présente un premier preview sur ses attentes pour le secteur TV au 3ème trimestre.



' La tendance publicitaire devrait être positive partout en Europe. La tendance en France et Espagne devrait être légèrement positive (~+3%) ' indique l'analyste.



' La dynamique reste très bonne et la plupart des annonceurs accroissent actuellement leurs investissements. A noter toutefois, et c'est le principal point d'incertitude, un probable ralentissement du secteur automobile (~entre 10 et 12% des marchés européens) '.



Nous sommes à Surperformance sur TF1 et M6 au regard de la probable réalisation de la fusion. ' Nous tablons ainsi pour TF1 sur une croissance publicitaire de 2,5% et un EBIT de 42 ME au T3. Les synergies devraient être importantes et le haut de fourchette de l'enveloppe de synergies (250/350 ME) nous semble toujours probable '.



