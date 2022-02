TF1 : les prévisions d'Oddo sur l'exercice 2022

Oddo indique que TF1 a publié ce matin des résultats annuels supérieurs à ses attentes. ' L'EBIT est ressorti à 343 ME alors que nous tablions sur 290 ME. La croissance publicitaire T4 ressort à 1,7% alors que nous attendions 2% '.



' Le T4 est donc bien ressorti positif illustrant une tendance haussière pour le marché publicitaire TV français, malgré la pression à la baisse exercée par le secteur automobile ' indique le bureau d'analyses.



Oddo réitère son opinion Surperformance sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 11,5 E qui n'intègre pas les synergies liées à la fusion avec M6. Oddo table sur une hausse du CA publicitaire de 3,2% en 2022.



' Nous tablons sur un EBIT 2022 de 305 ME intégrant notamment les coûts de la coupe du monde 2022 qui sera diffusée au T4 ' rajoute l'analyste.



