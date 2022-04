« HPI » : La série française cartonne avec près de 175 millions de vues sur plus de 90 territoires

Communiqué de presse

Paris, le 5 avril 2022

« HPI » : La série française de tous les records cartonne avec près de 175 millions de vues sur plus de 90 territoires

Alors que les deux premiers épisodes de la saison 2 de HPI se dévoilaient la semaine dernière en avant-première lors du Festival Séries Mania 2022, la saison 1 bat actuellement des records avec près de 175 millions de vues à travers le monde.

La série, produite par Pierre Laugier et Anthony Lancret de Itinéraire Productions et Jean Nainchrik et Bérengère Legrand de Septembre Productions, est distribuée par Newen Connect.

Diffusé en avril dernier sur TF1, HPI est le programme de fiction le plus vu par les Français en 2021. Il devient la troisième série française la plus regardée de l'histoire de la télévision (après Dolmen et Le Comte de Monte Christo) et la première depuis plus de quinze ans. Portée par Audrey Fleurot et Mehdi Nebbou, la série suit les intrigues d'un duo d'enquêteurs haut en couleurs.

Ce succès d'audience permet à la création originale française de rayonner à travers le monde. À ce jour, HPI a été vendue dans plus de 90 territoires dont le Japon (AXN Mystery), le Canada (Québecor), l'Australie et la Nouvelle-Zélande (Acorn), l'Allemagne (ARD Channels - Studio Hamburg), l'Italie (Rai), l'Espagne et l'Andorre (Antena 3), le Portugal et les pays d'Afrique lusophone (AXN Sony), la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg (Disney+, NPO), la Suisse (RTS), la Pologne, la Slovaquie, les pays Baltes et les pays des Balkans (Disney Channels, OTE, NOVA, Marzika, NBCU, Sia All Média, Lifetime).

Avant la diffusion prochaine de la saison 2 sur TF1, de nouvelles images exclusives sont actuellement présentées au MipTv qui se tient à Cannes. « Avec déjà près de 175 millions de vues, la saison 1 de HPI s'est installée comme l'une des séries évènement de 2021. Notre ambition avec la saison 2 est de conquérir de nouveaux fans de Morgane/Audrey Fleurot à travers le monde et de contribuer au rayonnement de la création Française à l'international »,

Rodolphe Buet, Directeur Général de Newen Connect.

À propos de Newen Studios

Newen Studios, filiale du Groupe TF1, est un acteur européen majeur en forte croissance dans la production et la distribution audiovisuelle, avec une stratégie multigenre (fiction, film, animation, téléfilm, documentaire, divertissement...). Présent dans 8 pays, Newen Studios compte plus de 40 labels de production et des équipes passionnées de 600 personnes qui apportent chacune leur expertise unique. Les programmes de Newen Studios, ainsi que des programmes tiers, sont exportés dans le monde entier grâce à sa filiale de distribution Newen Connect, dont les activités contribuent à faire rayonner la culture européenne du groupe.

A propos de Itinéraire Productions

Créée en 2017 par Anthony Lancret et Pierre Laugier, Itinéraire Productions (groupe UGC SERIES) produit des séries de qualité pour le grand public, en France et à l'international. « HPI » est la première production d'Itinéraire. La saison 1, diffusée sur TF1 en 2021, a battu des records d'audience en réunissant chaque semaine près de 12 millions de téléspectateurs (meilleure audience pour une fiction depuis 16 ans). Leur deuxième production : « Oussekine », mini- série coup de poing de 4x52' présentée en clôture du festival Series Mania 2022, arrive prochainement sur Disney+. Elle reflète l'ambition et l'engagement d'Itinéraire Productions pour les histoires fortes.

A propos de Septembre Productions

Septembre Productions, créée et dirigée par Jean Nainchrik, est une société de production de longs métrages et de films de télévision (Groupe MEDIAWAN). La première production de la société est un long métrage : « Je hais les acteurs » réalisé par Gérard Krawczyk. Jean Nainchrik lance ensuite « La Grande Collection », série de 24 unitaires de 90 minutes destinés à la télévision, adaptés d'œuvres littéraires ayant déjà inspirés le cinéma (« Jules et Jim », « Le diable au corps », « Les Démoniaques », « Goupi mains rouges », « Le feu follet », « Madame de »)… Le catalogue de la société comporte de nombreux unitaires comme « Madame sans gêne » avec Mathilde Seigner de Philippe de Broca, « Le combat d'une mère » (l'affaire Ranucci) avec Catherine Frot, « Désiré Landru », « La femme au chapeau rouge » (Picasso, Dora Maar), « Marthe Richard », « Galilée ou l'amour de Dieu », « La liste », « Qu'est qu'on va faire de toi ? » (enfance de Michel Drucker), « Stavisky ». Des documentaires et docu-fictions : « L'affaire Grynspan », « Elisabeth Badinter » ou encore « Les Héritiers ». Une série longue « Louis Page » au format 90min (27 films), retraçant les aventures d'un prêtre itinérant faisant pénitence. Des mini-séries de prestige figurent également au catalogue : « Arthur Rimbaud, L'homme aux semelles de vent », « Les Thibault », « Le Clan Pasquier », « L'Abolition », récit du combat de Robert Badinter contre la peine de mort, « Inquisitio », « La Mante » et « Les Impatientes » :Prix d'interprétation pour les trois comédiennes au festival de la fiction de la Rochelle 2018.

