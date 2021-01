[04.01.21] COMMUNIQUÉ DE PRESSE

AUDIENCES ANNUELLES 2020 : LE GROUPE TF1 RASSEMBLE LES FRANÇAIS

Dans une année marquée par la crise du COVID, le Groupe TF1 a mobilisé de façon exceptionnelle ses antennes et a adapté en permanence son offre d'information et de divertissement pour répondre au mieux aux attentes des français et leur délivrer la meilleure information, ainsi que des moments de divertissement et d'évasion familiaux.

Dans ce contexte qui a nécessité une adaptation du coût des programmes à une forte baisse des revenus publicitaires, le groupe a élargi son audience globale et confirmé son leadership sur les cibles commerciales :

Près de 50 millions de téléspectateurs ont regardé les chaînes du groupe chaque semaine, une hausse de +4m vs 2019, un record depuis 2007.

Le Groupe est largement leader sur cibles : 32,4 % de pda Frda-50 et 29,9% de pda 25-49

RECORD DEPUIS 6 ANS sur les 25-49 ;

LCI : record historique ;

TMC : leader TNT pour la 3e année consécutive ;

TFX : 3e chaîne TNT sur les Frda-50 et les 15-24 ;

TF1 : LARGE LEADER DE LA TELEVISION

UNE AUDIENCE QUOTIDIENNE EN FORTE HAUSSE ET UN PUBLIC RAJEUNI

Portée par ses rendez-vous d'information (JT et magazines) dont le leadership s'est accru, ou des programmes comme Mask-Singer,Koh-Lanta,Ici Tout Commence ou encore Les Bracelets Rouges, TF1 confirme son leadership sur l'ensemble du public (19,2%) et le renforce sur les Frda-50 (21,8%) et les 25-49 (20,1%), où elle creuse l'écart vs son challenger commercial.

Mieux, l'audience quotidienne de TF1 a progressé de 3,3m nouveaux téléspectateurs pour atteindre 26,5 millions téléspectateurs quotidiens. Parmi ses nouveaux téléspectateurs, la chaîne a capitalisé sur un public plus jeune, lui permettant de rajeunir son audience. L'âge moyen de TF1 est désormais de 53 ans vs 54 ans en 2019 et ses performances progressent de 18% sur les enfants 4-14 ans (et +22% sur les 4-10 ans) et de 11% sur les 15-24 ans et les 15-34 ans.

