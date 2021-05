AUDIENCES MENSUELLES : MAI 2021

La série phénomène emmenée par Audrey Fleurot a réuni en moyenne 11,5 millions de téléspectateurs, soit 45% de part d'audience sur l'ensemble du public (4+) et une part de marché de 52% sur les Frda<50 ans. La série a réuni jusqu'à 12,4m et 52% F<50 rda en moyenne.

Le Groupe TF1, plus forte progression du PAF sur les F<50 rda et les

HPI devient ainsi la troisième série française la plus regardée de l'histoire de la télé depuis la mesure moderne de son audience en 1989. Il faut remonter à 2005 avec la série Dolmen portée par Ingrid Chauvin qui avait réuni en moyenne 12 millions de téléspectateurs.

Ingrid Chauvin continue de cartonner toujours dans Demain Nous Appartient aux côtés d'Alexandre Brasseur et Julie Debazac. La série qui fêtera bientôt ses 4 ans d'antenne, affiche son deuxième meilleure mois 4+ de l'année et Frda<50 ans à 18% / 21% (et jusqu'à 3,8m).

La folie Ici Tout Commence continue

La série portée par Clément Rémiens, Mikael Mittelstadt, Elsa Lunghini et Vanessa Demouy continue d'affoler les compteurs et affiche son 2ème meilleur mois 4+ à 22% et son meilleur mois F<50 rda 30% (et jusqu'à 3,8millions de téléspectateurs).

A noterle lancement réussi de PLAN B avec Julie De Bona : Jusqu'à 5,6m et 30% F<50 rda en moyenne

A noterqu'Audrey Fleurot (HPI), Julie De Bona (Plan B), Mikael Mittelstadt (Ici Tout Commence), tournent actuellement la prochaine mini-série de prestige Les combattantes aux côtés de Camille Lou et Sofia Essaïdi, prévue pour 2022.

Grâce à au trio : Familles nombreuses, Ici Tout Commence et Demain nous Appartient, l'access de TF1 confirme ses niveaux records et affiche son meilleur mois de mai depuis 2012

23% F<50 rda entre 17h30 et 20 et depuis 2014 sur les 25-49 à 19%

Les grandes marques de flux au plus haut, à l'aube de leur anniversaire

La fièvre du vendredi soir ne s'estompe pas : KOH-LANTA qui fêtera à la rentrée prochaine ses vingt ans continue de réunir jusqu'à 6,5m et 42% F<50 rda en moyenne

THE VOICE au plus haut depuis 2017 ! L'émission qui s'apprête à fêter ses dix ans avec une Version All Stars affiche une saison en nette progression : jusqu'à 5,7m pour la finale et 31% F<50 rda en moyenne sur mai (meilleure performance F<50 rda et 25-49 depuis 2017 pour la saison intégrale)

La jeunesse au plus haut

TFOU affiche son 2ème meilleur mois historique sur les 4-10 avec 37% de PdA Et toujours de très bons niveaux pour les dessins animés de la case :

Les nouvelle aventures des SCHTROUMPFS avec une moyenne de 55% de PdA*sur les 4-10 soit le meilleur score dans la tranche 08h15-08h45 sur la cible depuis 2007.

Et aussi:

LES 12 COUPS DE MIDI : 2ème meilleur mois 4+ cette saison avec 35% de PdA (jusqu'à 3,7m)

C'EST CANTELOUP : meilleur mois 4+ cette année avec 22% de PdA (jusqu'à 7,0m)

L'info sur TF1 toujours la plus regardée des français

En moyenne sur le mois de mai, 36,9m de français regardent l'info sur le groupe TF1 chaque semaine Toujours un large leadership confirmé pour le 20H à 5,9m de tvsp et 26% de Pda 4+ (+0,9m vs F2) et pour le 13H à 5,0m de tvsp et 40% de Pda4+ (+2,3m vs F2)

Mentions légales télévision française 1 - TF1 société anonyme au capital de 42 078 598,20 euros RCS Nanterre 326 300 159 - 1 quai du Point du Jour 92656 Boulogne-Billancourt Cedex

Ce document est certifié par Wiztrust.