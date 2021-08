AUDIENCES TF1 : MEILLEUR MOIS DE JUILLET DEPUIS 2018

[02.08.21] COMMUNIQUÉ DE PRESSE

AUDIENCES JUILLET 2021

TF1, LARGE LEADER, EN FORTE HAUSSE - MEILLEUR MOIS DE JUILLET DEPUIS 2018

19,8% sur les 4+, soit + 1,1pt vs juillet 2020

22,2% sur les Frda-50, soit + 1,2 pt vs juillet 2020

20,7% sur les 25-49%, soit +1,4 pt vs juillet 2020

Malgré une très forte concurrence (Tour de France suivi des Jeux Olympiques), TF1 réalise une très belle performance en juillet et réalise une très forte progression sur un an.

Cette dynamique est portée par :

Le carton de l'Euro :

-Lematch France-Suisse16,4m de tvsp - meilleure audience de l'année de la télévision et meilleure audience TV depuis 2018

-Les matchs de l'Equipe de France diffusés sur TF1 ont fédéré 15m tvsp en moyenne (62% de pda) et l'ensemble matchs diffusés sur TF1 7,5m en moyenne.

-Le Mag de l'Euro, leader, avec en moyenne 2,1m tvsp

-Les meilleures audiences de l'année pour les 5 numéros exceptionnels de Telefoot, avec + de 1m tvsp.

-Lesrdv d'information, notamment le record de la Spéciale du 14 juillet et les très bonnes performances des JT :

-Ledéfilé du 14 juillet réalise son record depuis 2008 avec 5,2m de tvsp (41,4% de pda) et un écart de 1,3m avec son challenger. Le défilé enregistre un pic à 6,2m tvsp

-Les très bonnes performances des JT : jusqu'à 5,8m tvsp et 38% de pda pour le 13H de Jacques Legros, jusqu'à 8,8m tvsp et 34% de pda pour le 20H de Julien Arnaud et jusqu'à 6,2m tvsp et 32% de pda pour le JT week-end d'Audrey Crespo-Mara

-Lelarge succès de la programmation en soirée, avec beaucoup d'inédits et de nouveautés: -Fiction française : large leadership de Camping Paradis en inédit qui rassemble en moyenne 5,5m tvsp, avec un record à plus de 6m tvsp (lundi 12/07) et 31% de pda Frda-50.

-Cinéma : une programmation de comédies familiales inédites le dimanche large leader avec Marie-Francine5,6m tvsp et 33,8% de pda Frda-50, Le gendre idéal 4,8m tvsp et 31% de pda Frda-50et la saga des Harry Potter le jeudi soir avec en moyenne 3,5m tvsp et 36% de pda sur les Frda-50et 45% sur les 15-24.

