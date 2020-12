Fin de Téléfoot: peu de chaînes dédiées au foot ont survécu face à Canal+

PARIS (awp/afp) - Avant l'arrivée de BeIN Sport, qui a détrôné Canal+ dans l'univers des droits télévisés du foot, et de Telefoot, dont la fin prochaine a été annoncée vendredi après quatre mois d'existence, d'autres chaînes sportives - CFoot, TPS Star, Orange sports - ont essayé de s'imposer face à Canal+, sans grand succès.

TPS, bataille à mort avec Canal+

Lancé fin 1996 par le groupe TF1, en association notamment avec France Télévision, M6 et France Telecom (devenu Orange), ce premier bouquet de chaînes satellitaire avait dès l'origine affiché son ambition non pas de "détruire Canal+ mais (de) créer de la concurrence", selon Patrick Le Lay, alors PDG de TF1.

Le patron de TF1 entendait obliger la Ligue de football professionnel (LFP) à partager les droits de diffusion alors exclusivement accordés à Canal+.

La chaîne cryptée est pour sa part prompte à défendre ses intérêts et poursuit en justice France 2, éditeur de la chaîne "Superfoot 98" diffusée sur TPS, au sujet des droits de retransmission de matches de la Coupe du Monde. Un premier litige qui initiera le début d'un long bras de fer entre TPS et Canal+ tant sur le cinéma que sur le foot.

La première bataille homérique entre les deux groupes survient en 1999 pour les droits télés du foot français sur la période 2001-2004. Elle se solde par un accord créant une première brèche dans le monopole que détenait Canal+.

En 2002, Canal+ se donne les moyens d'écraser la concurrence en s'engageant à verser près de 500 millions d'euros par an entre 2004 et 2007 pour décrocher l'attribution exclusive des droits de retransmission. Une décision aussitôt contestée par TPS. S'ensuivront des négociations houleuses entre d'un côté, Canal+ et la LFP, et TPS qui déboucheront sur une solution temporaire.

Début 2004, TPS remporte les droits du Championnat d'Angleterre mais est terrassé par Canal+ sur les droits français pour la période 2005-2008 avec une offre de 600 millions d'euros par saison. Cela sifflera le début de la fin pour TPS.

L'arrivée de la TNT et de nouveaux rivaux précipite la chute de TPS, absorbé définitivement début 2007 par son grand rival Canal+. Le bouquet TPS disparaît fin 2008 tandis que TPS Star, qui diffusait encore quelques matches, rend sa fréquence en 2012.

Orange Sport, l'essai non transformé

Née d'un partenariat avec le comité olympique français, le projet Orange Sport est annoncé en septembre 2007 avec pour objectif d'être une chaîne sportive polyvalente.

La chaîne se lance en août 2008 après avoir obtenu trois lots de droits audiovisuels 2008-2012 de la Ligue 1 contre 203 millions d'euros, soit concrètement la diffusion d'un match de Ligue 1 le samedi.

Outre du foot, Orange Sport propose notamment les meilleurs moments des matches de NBA (Championnat nord-américain de basket) ou encore du rugby et du handball.

Neuf mois plus tard, Canal+ saisit l'Autorité de la concurrence -conjointement avec l'opérateur télécom SFR, alors filiale de Vivendi- dénonçant l'obligation pour un client de souscrire à l'offre triple-play d'Orange (télévision, internet, téléphone) pour pouvoir s'abonner aux chaînes payantes de cinéma et de sport d'Orange.

Pénalisé par son offre de foot français anémique, Orange Sport peine à recruter des abonnés. A l'automne 2010, l'opérateur renonce à se présenter à l'appel d'offres pour les droits de retransmission du foot français à partir de 2012.

Quelques mois après, la chaîne jette l'éponge et cherche un repreneur. Après des discussions infructueuses successives avec la LFP, TF1, le groupe américain ESPN puis le qatari Al-Jazeera, Orange annonce l'arrêt de sa chaîne sportive en mars 2012.

Elle cesse sa diffusion fin juin 2012 et propose alors à ses 400.000 abonnés de migrer vers les deux nouvelles chaînes sportives et payantes d'Al-Jazeera, beIN Sport 1 et beIN Sport 2.

CFoot, l"étoile filante" de la LFP

En 2010, la Ligue de football professionnel (LFP) décide de lancer sa chaîne pour limiter sa dépendance aux opérateurs du secteur, l'horizon financier des clubs français s'étant assombri avec le désengagement d'Orange et la volonté affichée de Canal+ de ne pas dépenser plus qu'entre 2008 et 2012, soit 465 millions d'euros par an.

CFoot devait permettre à la Ligue de reprendre la main et de diffuser directement, outre la L2 et ses magazines, des matches de L1 si les propositions des diffuseurs n'atteignaient pas le prix de réserve.

CFoot décroche fin 2010 une fréquence TNT face à Canal+ et voit grand: 700.000 abonnés sur la TNT payante et pas moins de 3,5 millions sur l'ensemble de la plateforme de diffusion, à l'horizon 2014.

L'arrivée en juin 2011 d'Al-Jazeera permet parallèlement à la LFP de se maintenir à flot, en obtenant 510 millions d'euros à la fois du groupe qatari et de Canal+, qui se partagent les droits de la L1.

La chaîne se lance en juillet... pour déclarer forfait neuf mois après, en février 2012, se déclarant incapable de soutenir les investissements nécessaires au maintien de la chaîne sur la TNT payante.

