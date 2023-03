France/Retraites -Macron souhaite l'entrée en vigueur de la réforme d'ici la fin de l'année

PARIS, 22 mars (Reuters) - Emmanuel Macron a souhaité mercredi que la réforme des retraites entre en vigueur en France d'ici la fin de l'année.

"Pour que les choses rentrent en place (...), pour qu'on commence à décaler l'âge légal (...), il faut que ça rentre en vigueur d'ici à la fin de l'année, mais il faut attendre la décision du Conseil (constitutionnel)", a dit le chef de l'Etat lors d'une interview sur France 2 et TF1.

"Ce texte va poursuivre son chemin démocratique", a-t-il ajouté.

Le président de la République a estimé que la réforme, qui reporte notamment l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, n'était "pas un plaisir ni un luxe" mais une "nécessité".

"Est-ce que ça me fait plaisir de faire cette réforme ? Non", a dit Emmanuel Macron, qui la juge "nécessaire (...) si on veut que le régime soit équilibré et il ne l'est plus".

Le chef de l'Etat a regretté de ne pas avoir réussi à convaincre sur ce texte.

"Nous devons avancer car c'est l'intérêt supérieur de la Nation (...) S'il faut endosser l'impopularité dans le pays je l'endosserai", a-t-il cependant ajouté, tout en condamnant les violences qui ont pu émailler certaines manifestations.

"On ne peut accepter ni les factions ni les factieux", a-t-il déclaré. "On ne tolérera aucun débordement." (Rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)