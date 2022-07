Fusion TF1/M6 : le rêve pourrait se transformer en cauchemar, admet Pélisson

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le président-directeur général de TF1, Gilles Pélisson, a indiqué jeudi craindre que le projet de fusion avec M6 ne se transforme en "cauchemar" suite à l'avis préliminaire défavorable rendu cette semaine par l'Autorité française de la concurrence.

"Force est de constater que le rêve que nous avions - que nous avons toujours - n'est pas forcément partagé par les autorités de la concurrence. Il y a un instant de raison, de réveil, où l'on se dit 'peut-être que le rêve va s'arrêter là'", a indiqué le dirigeant lors d'une conférence téléphonique de présentation des résultats semestriels du groupe audiovisuel.

TF1 et M6 ont indiqué mercredi avoir reçu un avis préliminaire défavorable de l'Autorité sur leur projet de fusion. Ce rapport confidentiel, qui ne préjuge pas de la décision finale du collège de l'Autorité, soulève des problèmes de concurrence "significatifs" et les remèdes "feraient perdre toute pertinence au projet", ont indiqué deux groupes.

Dévoilé en mai 2021, le projet de mariage entre TF1 et M6 vise à répondre à la menace créée par les grandes plateformes de streaming sur les revenus des groupes audiovisuels.

"Les fondamentaux n'ont pas changé", a souligné Gilles Pélisson. Les géants d'internet "se rapprochent de plus en plus du modèle de la télévision" et sont "omniprésents", a-t-il insisté, évoquant l'irruption d'Amazon sur le marché français des droits sportifs (Roland Garros, Ligue 1) et l'arrivée de la publicité chez Neftlix.

TF1 et M6 présenteront dans les prochaines semaines leurs réponses à l'Autorité de la concurrence, dont la décision finale est attendue à la mi-octobre.

-François Schott, Agefi-Dow Jones

July 28, 2022 03:45 ET (07:45 GMT)