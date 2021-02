GROUPE TF1 : AUDIENCES MENSUELLES JANVIER 2021

[01.02.21] COMMUNIQUÉ DE PRESSE AUDIENCES MENSUELLES : JANVIER 2021 EXCELLENT MOIS POUR LE GROUPE TF1 PLUS FORTE PROGRESSION DE LA TELEVISION SUR 1 AN. MEILLEUR MOIS DE JANVIER FRDA DEPUIS 11 ANS. Meilleur mois de Janvier Frda<50 rda depuis 2010, un écart qui s'accentue fortement avec son principal concurrent à 34,0%

Meilleur mois de Janvier 25-49 depuis 2011, un écart qui s'accentue fortement avec son principal concurrent, à 30,9%

25-49 depuis 2011, un écart qui s'accentue fortement avec son principal concurrent, à 30,9% Meilleur mois de Janvier 4+ depuis 2017 à 27,4% Pour Ara Aprikian, Directeur Général Adjoint Contenus : « Notre ambition de montée en gamme de nos fictions, de renouvellement de nos contenus a été plébiscitée par les français en janvier. Ces résultats permettent aux antennes du groupe TF1 de réaliser la plus forte progression de la télévision. » Thierry Thuillier, Directeur Général Adjoint Information Groupe ajoute : « Ces audiences récompensent la mobilisation des équipes des rédactions de TF1 et de LCI qui dans cette période si complexe s'efforcent de faire preuve de pédagogie, de donner une information objective et vérifiée, et de répondre aux questions et aux besoins des français. » Mentions légales télévision française 1 - TF1 société anonyme au capital de 42 078 598,20 euros RCS Nanterre 326 300 159 - 1 quai du Point du Jour 92656 Boulogne-Billancourt Cedex Ce document est certifié par Wiztrust.

Meilleure rentrée de janvier depuis 6 ans Plus forte progression de la télévision sur 1 an sur les 4+. Meilleur mois de Janvier sur cibles depuis 2015 à 23,0% Frda<50 rda (+1,4pt) et 20,9% 25-49 ans (+1,2pt)

25-49 ans (+1,2pt) Meilleur mois de Janvier 4+ depuis 2016 à 19,9% (+0,7pt) - plus forte progression de la télévision sur 1 an

TF1 affiche les 10 meilleures audiences du mois et 17 audiences à plus de 7 millions Dont la meilleure à 8,3m pour un épisode de La Promesse avec Sofia Essaïdi et Olivier Marchal

Un Prime Time performant et en progression sur 1 an avec de nombreux succès : 4,7m

(+0,5m) / 20% 4+ / 27% F<50 rda / 25% 25-49 soit +1pt 4+ et 25-49 L'Information du groupe TF1 est l'information la plus regardée de France et d'Europe avec 38,9m de téléspectateurs uniques. Les 13h et 20h de TF1 en grande forme

Le 13H

Le 13H En moyenne en janvier 2021 : 5,9m de tvsp et 42% PDA 4+

Record PdA 4+ pour un mois de Janvier depuis 2014

La plus forte progression des éditions du 13H en 1 an sur les 4 ans+ (à +1,7 pt) mais aussi sur les FRDA15-49 (à +2,8 pts)

FRDA15-49 (à +2,8 pts) L'écart se creuse avec son principal challenger. Toujours un large leadership avec un écart à

+2,9m de tvsp (vs +2,6m en janv-20) Arrivée réussie pour Marie-SophieLacarrau : Un premier mois à 43% de PdA 4+, meilleure PdA 4+ pour un 13H de semaine de janvier depuis 2014, en nette hausse vs 1 an (+1,7 pt PdA 4+ et +3,6 pts de PdA FRDA15-49, plus forte progression des éditions du 13H semaine toutes chaines confondues) Le 20H En moyenne en janvier 2021 : 7m de tvsp et 27% PDA 4+

Record pour un mois de Janvier depuis 2015

La plus forte progression des éditions du 20H en 1 an sur les 4 ans+ (à +1,6 pt)

Le plus fort écart vs principal concurrent pour un mois de Janvier depuis 2015 à +1,2m de

tvsp

tvsp Succès en séries pour la fiction française de TF1 Carton pour la fiction événement La Promesse : Jusqu'à 8,3m et 36% F<50 rda en moyenne, record depuis décembre 2019 pour une série (LE BAZAR DE LA CHARITE) La 5ème saison de SAM au plus haut depuis 2016 : jusqu'à 5,4m et 30% F<50 rda en moyenne Le phénomène Ici Tout Commence confirmé : jusqu'à 4,2m et 27% F<50 rda en moyenne pour Clément Rémiens, Aurélie Pons, Elsa Lunghini et Vanessa Demouy. Demain Nous Appartient à bon niveau : jusqu'à 4,3m et 20% F<50 rda en moyenne Avant l'arrivée ce soir de Je te Promets avec Camille Lou et Hugo Becker. Mentions légales télévision française 1 - TF1 société anonyme au capital de 42 078 598,20 euros RCS Nanterre 326 300 159 - 1 quai du Point du Jour 92656 Boulogne-Billancourt Cedex Ce document est certifié par Wiztrust.

Le divertissement, un savoir-faire TF1 : Après avoir raflé 50 des 50 premières places de divertissement en 2020, TF1 poursuit sur sa lancée en 2021 : Belle saison pour NINJA WARRIOR (jusqu'à 4,1m et 29% F<50 rda)

(jusqu'à 4,1m et 29% F<50 rda) LE GRAND CONCOURS DES ANIMATEURS affiche son meilleur score F<50 rda depuis septembre 2010 (4,0m et 32% F<50 rda)

affiche son meilleur score F<50 rda depuis septembre 2010 (4,0m et 32% F<50 rda) LES 12 COUPS DE MIDI : jusqu'à 4,0m et en moyenne 34% 4+ et 24% F<50 rda

: jusqu'à 4,0m et en moyenne 34% 4+ et 24% F<50 rda C'EST CANTELOUP : jusqu'à 7,0m et en moyenne 22% 4+ et 19% F<50 rda

: jusqu'à 7,0m et en moyenne 22% 4+ et 19% F<50 rda Un Access au plus haut sur ses cibles principales Le triptyque Familles Nombreuses, Ici Tout Commence et Demain Nous Appartient au plus haut. Meilleur mois de janvier F<50 rda depuis 2012 avec 23% entre 17h30 et 20h et meilleur mois de janvier depuis 2015 sur les 25-49avec 19% FAMILLES NOMBREUSES: jusqu'à 2,2m et 28% F<50 rda en moyenne Et aussi : La nouveauté DOC élevée : jusqu'à 5,2m et 31% F<50 rda en moyenne : le pari gagné du lancement d'une série italienne en prime time sur TF1 L'inédit LE SENS DE LA FETE en hommage à Jean-Pierre Bacri à 7,2m et 42% F<50 rda : meilleures performances 4+ et F<50 rda de la case depuis décembre 2018 Meilleur mois de janvier historique sur cibles et net leader TNT 4,8% de PdA 25-49 ans (et F<50 rda) +0,7pt 25-49 ans sur 1 an (et F<50 rda) TMC décroche 6 des 10 meilleures audiences TNT du mois Dont le record à plus de 2,2m avec QUOTIDIEN

Le phénomène QUOTIDIEN continue : 3ème mois consécutif au-dessus des 2m de télésp. pour Yann Barthès et son équipe Meilleur mois historique sur cible 25-49 à 15% (3ème Ch. Nat.) Le doc. MARTIN WEILL - Tous complotistes ? : réalise sa meilleure audience historique (3ème Ch. Nat. Sur les 25-49 ans)

Avec 1,1m, 11% sur les 25-49 ans et 10% CSP+

? : réalise sa meilleure audience historique (3ème Ch. Nat. Sur les 25-49 ans) Avec 1,1m, 11% sur les 25-49 ans et 10% CSP+ Une offre cinéma à plus de 1m de moyenne Notamment le film MECHANIC RESURRECTION jusqu'à 1,4m et GEOSTORM jusqu'à 1,3m Mentions légales télévision française 1 - TF1 société anonyme au capital de 42 078 598,20 euros RCS Nanterre 326 300 159 - 1 quai du Point du Jour 92656 Boulogne-Billancourt Cedex Ce document est certifié par Wiztrust.

Meilleur mois de janvier historique à 1,3% de PdA 4+ Arrivée réussie pour Jean-Pierre Pernaut sur LCI JEAN-PIERRE& VOUS: 180.000 tlsp et 1,4% de PdA 4+ en moyenne 2ème chaine d'info, la plus forte progression des chaines d'info sur la case vs sept-déc 2020 (+0,6 pt) et en 1 an (+0,5 pt) et jusqu' à 233.000 tlsp le 16/01 Des événements toujours fédérateurs Le mercredi 06/01 avec la soirée spéciale sur « le Capitole envahi par les manifestants pro-Trump : LCI se positionne 2ème chaine d'info de 21h à 23h avec un pic d'audience à 460.000 tlsp à 22h59 Le mercredi 20/01 avec l'investiture de Joe Biden : LCI se place 2ème chaine TNT sur la TH de la cérémonie (17h20-19h00) avec une moyenne de 864.000 tlsp (6%) et un pic d'audience à 1,1m à 18h07 Meilleur mois F<50 rda cette saison avec 3,4% de PdA F<50 rda Le Mondial Masculin de Handball : meilleure audience de la chaîne à 1,2m et leader TNT Le ¼ de Finale du FRANCE-HONGRIE, meilleure PdA 25-49 historique pour une retransmission sportive diffusée sur la chaîne à 8%

: meilleure audience de la chaîne à 1,2m et leader TNT Le ¼ de Finale du FRANCE-HONGRIE, meilleure PdA 25-49 historique pour une retransmission sportive diffusée sur la chaîne à 8% Le Cinéma jusqu'à 1,0m de télésp. avec MAN OF STEEL Et 0,8m avec PACIFIC RIM Succès du retour des Flux aux formats exclusifs en Prime-time : TATOO COVER et CLEANERS Et les Docus réalités de la chaîne : la JLC FAMILY et le retour de MAMANS & CELEBRES

TATTOO COVER et CLEANERS à plus de 4% F<50 rda

Les inédits de la JLC FAMILY leader TNT à 12% F<50 rda, et MAMANS & CELEBRES à 7% F<50 rda. 5 des 10 meilleures audiences du mois en TNT HD Jusqu'à plus de 0,8m avec le retour de MUNCH Succès du CINEMA dans la nouvelle case du vendredi soir RRRRRRR leader TNT à 6% F<50 rda (et 0,6m)

leader TNT à 6% F<50 rda (et 0,6m) Les séries US surperformantes sur cibles en soirée NY SECTION CRIMINELLE et LES EXPERTS MANHATTAN à 3% F<50 rda GROUPE TF1 DIRECTION DE LA COMMUNICATION & DES MARQUES : Maylis Carçabal - mcarcabal@tf1.fr DIRECTION DE LA COMMUNICATION PROGRAMMES, INFO & SPORT - Thomas Pawlowski - tpawlowski@tf1.fr Mentions légales télévision française 1 - TF1 société anonyme au capital de 42 078 598,20 euros RCS Nanterre 326 300 159 - 1 quai du Point du Jour 92656 Boulogne-Billancourt Cedex Ce document est certifié par Wiztrust.

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.