L'HISTOIRE : UNE HISTOIRE DE GÉNÉRATIONS

Des interventions qui ont permis d'apporter des regards croisés sur les liens qui unissent les Français à l'Histoire et le rôle des supports médias dans la transmission de l'Histoire.

L'occasion d'associer Benjamin Brillaud, créateur de la chaîne Youtube Nota Bene - dont le premier documentaire sur les vikings sera diffusé prochainement sur Histoire TV - et Jennifer Kerner, chercheuse au musée de l'Homme de Paris, créatrice de la chaîne YouTube Boneless Archéologie et chroniqueuse dans le magazine Historiquement Show,à la restitution des résultats de cette enquête.

De gauche à droite : Romain Lejeune (responsable études & média du groupe TF1), Christophe Sommet (Directeur d'Histoire TV), Marie-Aline Méliyi (journaliste et présentatrice LCI), Benjamin Brillaud (Créateur de la chaîne Youtube Nota Bene) et Jennifer Kerner (chercheuse associée au Musée de l'homme)

Les 3 personnages les plus emblématiques de l'Histoire de France sont, du point de vue de la politique, Charles de Gaulle, Napoléon Bonaparte et Louis XVI. Du côté de la culture, les répondants ont choisi Victor Hugo, Louis Pasteur et Simone Veil. Martin Luther King, Léonard de Vinci et Nelson Mandela sont, quant à eux, les personnalités les plus emblématiques du monde.

L'époque contemporaine et la Seconde Guerre mondiale intéressent le plus les Français : 36% et 35% ont respectivement désigné ces périodes de l'Histoire comme les plus intéressantes.

Des périodes, événements et personnalités marquent les Français et suscitent leur intérêt.

Alors que plus des trois quarts des Français interrogés (79%) déclarent s'intéresser à l'Histoire, quelle image en ont-ils ? Quels sont leurs usages et leurs habitudes ? Que signifie l'Histoire dans le présent et l'Histoire revisitée pour chacune des générations ?

Il existe un débat entre générations sur l'usage des réseaux sociaux : 75% des 18-30 ans trouvent que les formats vidéos, tels que Youtube et les podcasts, sont adaptés pour enseigner l'Histoire vs 47% des 50 ans et plus.

18-30 ans trouvent que les formats vidéos, tels que Youtube et les podcasts, sont adaptés pour enseigner l'Histoire vs 47% des 50 ans et plus. Les thématiques qui feront l'Histoire de demain ne sont pas les mêmes retenues par les 18-30 ans que le restant des Français : les mouvements sociétaux et sociaux (lutte contre les discriminations, luttes sociales, protection de l'environnement…) prendront une place importante dans l'Histoire pour les plus jeunes.

3. Les visions

Quelle est la principale menace à laquelle sera confrontée l'Histoire dans les prochaines années ? Que veulent les Français pour aborder l'Histoire ?

L'intelligence artificielle et le « complotisme » sont les principales menaces identifiées par les Français.

72% des sondés pensent qu'il est aujourd'hui très facile de travestir l'Histoire avec les nouvelles technologies. 62% considèrent que l'intelligence artificielle manipule l'opinion publique.

Le complotisme touche l'Histoire et les jeunes sont particulièrement méfiants : 52% 18-30 ans estiment que l'Histoire n'est qu'une interprétation de faits sans réelles preuves.

Les Français souhaitent débattre et être informés sur le travail de production de l'Histoire.

76% des Français pensent qu'il faut aborder l'Histoire par le débat, faire réagir, pour se créer sa propre opinion.

Enquête réalisée en ligne via l'Access Panel Toluna du 16 au 20 juin 2023. Echantillon de 1832 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

