LES RENCONTRES DE l'INFO : 9ème EDITION EN PARTENARIAT AVEC LE CLEM

Ce 5 juin, les élèves et enseignants présents à TF1 sont les finalistes de la 11ème édition du plus grand concours national de médias scolaires Médiatiks organisé par le CLEMI. Ce concours, dont Anne-Claire Coudray est la nouvelle présidente du jury de l'édition 2023, valorise l'engagement citoyen, l'expression et la créativité des élèves.

Pour ces élèves de CM2 et ces collégiens, ce sera l'opportunité de dialoguer afin de mieux comprendre le fonctionnement d'une rédaction, et d'avoir une idée plus concrète des différents métiers qui contribuent à l'élaboration d'un JT.

L'équipe du JT de 13H, autour de Marie-Sophie Lacarrau, avec le rédacteur en chef Romain Hussenot, les rédacteurs en chef adjoints Timothée Forbin et Hélène Grégoire, ainsi que le journaliste Thierry Coiffier, qui intervient chaque jour sur le plateau du Journal, seront là pour expliquer et décrypter leur travail et répondre à toutes les questions du jeune public.

Le groupe TF1 et le groupe Canal se félicitent d'avoir trouvé un accord qui renouvelle sur le long terme, la distribution de toutes les chaînes TNT du groupe TF1 ainsi que le replay via MYTF1.

A la fin de cet événement, Julien Laurent, directeur marketing digital au sein de la Direction de l'Information, viendra à la rencontre du jeune public. A ses heures, il est aussi l'auteur d'un compte Instagram (@demaincommenceaujourdhui) qui est devenu un album de bande dessinée. Cette BD raconte le quotidien d'Astrid, 9 ans, qui n'a pas la langue dans la poche et qui pointe avec malice nos incohérences et nos contradictions d'adultes, dans un monde marqué par l'inquiétude du réchauffement climatique, et où les technologies emmènent parfois vers plus d'absurdités et d'inégalités.

La mobilisation de l'info du Groupe TF1 a pour objectif de sensibiliser les jeunes publics à l'importance de s'informer pour mieux comprendre le monde. Aujourd'hui plus que jamais, il est indispensable d'apprendre à distinguer les différentes sources d'information, à exercer son esprit critique, à démêler le vrai du faux, à mieux comprendre les rouages de la fabrication et de la diffusion de l'information.

A propos du Groupe TF1

Le groupe TF1 est un acteur majeur dans la production, l'édition et la distribution de contenus. Sa raison d'être est d'inspirer positivement la société.

Les activités du groupe TF1 sont réparties en deux pôles :

Le pôle Média, rassemble ses chaînes en clair (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI), ses chaînes thématiques (Ushuaia TV, Histoire TV, TV Breizh, Série Club), ses plateformes de contenus à la demande (MYTF1, TFOU MAX, Salto) et la régie TF1 PUB. Le Groupe est également présent avec Muzeek One dans la production musicale et de spectacles.

Le pôle Production, avec Newen Studios, crée et distribue des programmes dans tous les genres et pour tous les acteurs du secteur, des chaînes publiques et privées aux plateformes digitales, grâce aux 40 sociétés et labels créatifs qu'il regroupe en France et à l'international.

Présent dans une dizaine de pays, le Groupe TF1 compte 3 380 collaborateurs au 31.12.2021. En 2021, il a réalisé un chiffre d'affaires de 2 427 M€ (Euronext Paris, compartiment A : ISIN FR0000054900).

CONTACTS :

DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION ET DES MARQUES - Maylis CARCABAL -mcarcabal@tf1.fr- 06 63 59 87 05

DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION INFO - Aline PIVOT - apivot@tf1.fr- 06 89 86 89 44 COMMUNICATION CORPORATE - Coline PECHERE - cpechere@tf1.fr- 06 26 07 68 52

Mentions légales télévision française 1 - TF1 société anonyme au capital de 42 097 127 euros RCS Nanterre 326 300 159 - 1 quai du Point du Jour 92656 Boulogne-Billancourt Cedex

Ce document est certifié par Wiztrust.