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Le Groupe TF1 et Altice Media négocient la cession de la chaîne TFX

28/02/2022 | 20:22
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28 février (Reuters) - Television Francaise 1 SA:

* LE GROUPE TF1 ET ALTICE MEDIA ENTRENT EN NEGOCIATIONS EXCLUSIVES CONCERNANT LA CESSION DE LA CHAINE TFX, DANS LE CAS OU LE PROJET DE FUSION AVEC LE GROUPE M6 SERAIT AUTORISÉ

* LE GROUPE TF1 ANNONCE AVOIR REÇU UNE PROMESSE DACHAT DE LA CHAÎNE TFX (CANAL 11 DE LA TNT) DALTICE MEDIA ET LUI AVOIR CONSENTI UNE EXCLUSIVITÉ

* LA CHAÎNE TFX RESTERA AINSI INTÉGRALEMENT CONTRÔLÉE PAR LE GROUPE TF1 TOUT AU LONG DE LANNÉE 2022

* LA CESSION DE TFX SINSCRIRAIT DANS LE CADRE DU PROJET DE FUSION DES GROUPES TF1 ET M6, ANNONCÉ LE 17 MAI 2021

* ELLE CONTRIBUERAIT À CE QUE LE GROUPE COMBINÉ, CONFORMÉMENT À LA LÉGISLATION, NÉDITE PAS DAVANTAGE QUE SEPT CHAÎNES NATIONALES SUR LA TNT Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2022
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