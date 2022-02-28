Le Groupe TF1 et Altice Media négocient la cession de la chaîne TFX

28 février (Reuters) - Television Francaise 1 SA:
* LE GROUPE TF1 ET ALTICE MEDIA ENTRENT EN NEGOCIATIONS
EXCLUSIVES
CONCERNANT LA CESSION DE LA CHAINE TFX, DANS LE CAS OU LE PROJET
DE FUSION AVEC LE GROUPE M6 SERAIT AUTORISÉ
* LE GROUPE TF1 ANNONCE AVOIR REÇU UNE PROMESSE DACHAT DE
LA
CHAÎNE TFX (CANAL 11 DE LA TNT) DALTICE MEDIA ET LUI AVOIR
CONSENTI UNE EXCLUSIVITÉ
* LA CHAÎNE TFX RESTERA AINSI INTÉGRALEMENT CONTRÔLÉE PAR LE
GROUPE TF1 TOUT AU LONG DE LANNÉE 2022
* LA CESSION DE TFX SINSCRIRAIT DANS LE CADRE DU PROJET DE
FUSION
DES GROUPES TF1 ET M6, ANNONCÉ LE 17 MAI 2021
* ELLE CONTRIBUERAIT À CE QUE LE GROUPE COMBINÉ,
CONFORMÉMENT À LA
LÉGISLATION, NÉDITE PAS DAVANTAGE QUE SEPT CHAÎNES NATIONALES
SUR LA TNT
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(Gdansk Newsroom)