Le pass vaccinal sera levé le 14 mars, rapporte BFM TV

PARIS (Reuters) - Le gouvernement français s'apprête à annoncer la fin du port obligatoire du masque en intérieur à partir du 14 mars, ainsi que la levée du pass vaccinal à la même date, rapporte jeudi BFM TV. Le port du masque restera obligatoire dans les transports et dans les Ephad, ajoute la chaîne d'information continue.

Le Premier ministre, Jean Castex, est l'invité du journal télévisé de TF1 à 13h00.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait détaillé il y a dix jours les critères permettant la levée de ces restrictions imposées par les autorités pour faire face à l'épidémie de COVID-19, qui a fait plus de 135.000 morts en France depuis son apparition au printemps 2020.

Il fallait, avait-il dit, que le nombre de patients atteints du COVID-19 et hospitalisés en réanimation descende autour de 1.500, que le taux d'incidence se situe entre 300 et 500 (cas pour 100.000 habitants sur sept jours glissants) et que le facteur R de reproduction du virus soit inférieur à 1.

Le nombre de patients en soins critiques s'élevait mercredi à 2.329, le taux d'incidence est à 584, selon les données de Santé publique France, et le facteur R est estimé à 0,63.

(rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Sophie Louet)