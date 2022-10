Le retour des chaînes TNT de TF1 sur l'offre satellite de Canal+ s'éloigne encore

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La cour d'appel de Paris a décidé jeudi que le groupe audiovisuel Canal+ n'était pas obligé de rétablir la diffusion des chaînes gratuites de son concurrent TF1 sur son offre satellite TNT Sat. Cette décision confirme celle rendue le mois dernier en première instance par le tribunal de commerce de Paris.

En réaction, Canal+ s'est déclaré "ouvert aux négociations" avec TF1 pour une reprise de la distribution des chaînes gratuites de la filiale de Bouygues sur son offre satellite et s'est dit "prêt" à rémunérer cette dernière "pour les seuls services à valeur ajoutée associés à ces chaînes, sur des bases loyales, équilibrées et transparentes".

"Dès lors qu'un accord sur ces bases aura été trouvé, le groupe Canal+ rétablira sans délai la diffusion des chaînes gratuites du groupe TF1 sur l'offre TNT Sat", a ajouté le groupe audiovisuel contrôlé par Vivendi dans un communiqué.

De son côté, TF1 "prend acte de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris" jeudi, tout en indiquant étudier "les suites judiciaires qu'il pourrait donner à cette décision".

Les deux groupes audiovisuels ne sont pas parvenus à s'entendre sur les éléments financiers lors du renouvellement de leur contrat signé en 2018, ce qui a conduit Canal+ à cesser de diffuser les chaînes de TF1 sur ses différents canaux de distribution (box, myCANAL, TNT Sat). TF1 demandait à la justice le rétablissement de cette diffusion pour une durée de quatre mois, uniquement sur TNT Sat, dans l'espoir de sceller un accord dans l'intervalle.

"TF1 regrette fortement cette situation initiée par le groupe Canal+ et qui prive les foyers français situés dans les zones rurales d'une information de qualité, de grandes fictions et divertissements familiaux et d'évènements sportifs majeurs, notamment les matchs de l'équipe de France de football", a déploré l'entreprise dans son communiqué envoyé jeudi.

"Dans ce contexte, et alors que les parties continuent de se rejeter la responsabilité du conflit, le retour des chaînes TNT de TF1 sur l'offre satellite de Canal+ s'éloigne encore", constate un analyste basé à Paris.

Les chaînes du groupe TF1 restent disponibles gratuitement via la TNT, FRANSAT et sur MyTF1. Elles sont également distribuées dans les offres des opérateurs télécoms Orange, Bouygues Telecom, SFR et Free, ainsi qu'au sein des services Molotov TV et Salto.

A la Bourse de Paris, l'action Vivendi recule de 0,4%, à 8,10 euros, tandis que le titre Bouygues plie de 1%, à 27,11 euros.

