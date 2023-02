M6 plombé par Salto et un contexte publicitaire morose

Paris (awp/afp) - M6 a vu son bénéfice net fondre de 42,5% en 2022, à 161,5 millions d'euros, plombé notamment par la disparition prochaine de la plateforme Salto et par des recettes publicitaires en baisse, selon ses résultats annuels publiés lundi.

Le groupe audiovisuel a été contraint de provisionner la liquidation de Salto, qu'il détient à parts égales avec France Télévisions et TF1, et dont la disparition est attendue depuis l'abandon fin septembre du mariage entre les deux groupes privés.

La plateforme aura coûté en 2022 plus de 46 millions d'euros à la chaîne, selon un communiqué.

M6 explique également avoir investi dans plusieurs activités de diversification, dont sa filiale technologique Bedrock, encore non rentable, ou le groupe allemand de marketing Global Savings Group, dont il détient 42%.

Enfin, le groupe subi un effet de base défavorable après la revalorisation en 2021 du réseau d'agences immobilières de l'animateur "maison" Stéphane Plaza.

Côté recettes, le chiffre d'affaires du groupe a diminué de 2,4%, à 1,4 milliard d'euros, et les recettes publicitaires TV ont fléchi de 5,1%, à 925 millions d'euros.

"Le marché publicitaire TV a été pénalisé en 2022 par la dégradation de l'environnement économique", explique M6.

Au quatrième trimestre, le plus important de l'année dans ce marché, M6 a également pâti de la diffusion du parcours de l'équipe de France lors de la Coupe du monde par son concurrent TF1.

"On a su réagir et bénéficier de notre agilité sur les coûts et de synergies avec les activités de diversification", a commenté auprès de l'AFP Guillaume Couturié, responsable des relations avec les investisseurs.

Hors aides publiques, la marge opérationnelle (Ebita) du groupe a progressé de 2,4% - un plus haut historique -, et son taux de marge atteint 24,6%.

Selon son communiqué, M6 va proposer à ses actionnaires le versement d'un dividende inchangé de 1 euro par action au titre de l'exercice 2022.

Pour se relancer et se défendre face à l'homme d'affaires Xavier Niel, qui a postulé pour la fréquence TNT de M6, le groupe "finalise un projet stratégique" lié au streaming financé par la publicité et a lancé une "revue stratégique" qui sera "détaillée avant la fin du premier semestre".

Il a également rajeuni son directoire autour de son président Nicolas de Tavernost, 72 ans, avec notamment le départ de Thomas Valentin, son bras droit depuis la fondation de la chaîne en 1987.

Enfin, Rodolphe Saadé, PDG de l'armateur marseillais CMA-CGM et déjà propriétaire de La Provence, a été coopté au conseil de surveillance de M6, après s'être invité à son capital fin 2022.

afp/rp