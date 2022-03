NEWEN STUDIOS: ANNA PUGACEWICZ NOMMEE DIRECTRICE GENERALE DELEGUEE EN CHARGE DES FONCTIONS SUPPORT

Communiqué de presse

Paris, le 4 avril 2022

Anna Pugacewicz est nommée

Directrice générale déléguée en charge des fonctions support

Romain Bessi, Directeur général de Newen Studios, a nommé Anna Pugacewicz, Directrice générale déléguée de Newen Studios, en charge des fonctions support.

Depuis 2016, Anna Pugacewicz occupe le poste de Directrice générale adjointe de Newen Studios, en charge de la finance, des achats et des systèmes d'information. Ses responsabilités avaient été progressivement étendues à la direction transverse de l'innovation et aux affaires générales.

Elle élargit désormais son périmètre en supervisant également les fusions/acquisitions, pilotées par Réda Makhtoum, le juridique et les ressources humaines, respectivement dirigées par Emilie Maarek et Sylvain Masson.

Pour Romain Bessi : « Notre groupe a connu une forte expansion au cours des dernières années en France et à l'international. La force de Newen Studios c'est avant tout ses nombreux talents managériaux, opérationnels et créatifs. Je fais confiance à Anna et ses équipes pour accompagner et stimuler, avec bienveillance, agilité et volontarisme, la poursuite de notre croissance et de notre transformation. »

Pour Anna Pugacewicz : « Je remercie Romain pour cette nomination qui est une marque de confiance très forte. Je suis fière de faire partie du groupe Newen Studios que j'ai vu tripler de taille depuis mon arrivée ! J'ai beaucoup de chance d'être entourée de profils aussi experts, talentueux et diversifiés qui m'accompagnent au quotidien et qui sont capables de relever tous les défis. »

Née en 1983, Anna Pugacewicz est franco-polonaise, diplômée de l'École supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC). Elle a commencé sa carrière en tant qu'auditeur financier chez EY France. En 2010, elle rejoint Télévista, un groupe audiovisuel entrepreneurial éditeur des chaines de télévision indépendantes en tant que Directrice Financière et Business Développement. En 2013, elle intervient en tant que consultante auprès du groupe Discovery dans le cadre d'intégration du groupe Eurosport. Début 2014, elle rejoint le groupe audiovisuel Zodiak-Banijay au poste de Directrice Financière France (et dont elle accompagne la fusion).

 propos de Newen Studios

Newen Studios, filiale du Groupe TF1, est un acteur européen majeur en forte croissance dans la production et la distribution audiovisuelle, avec une stratégie multigenre (fiction, film, animation, téléfilm, documentaire, divertissement...).

Présent dans 8 pays, Newen Studios compte plus de 40 labels de production et des équipes passionnées de 600 personnes qui apportent chacune leur expertise unique.

Les programmes de Newen Studios, ainsi que des programmes tiers, sont exportés dans le monde entier grâce à sa filiale de distribution Newen Connect, dont les activités contribuent à faire rayonner la culture européenne du groupe.