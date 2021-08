Radios et télés font leur rentrée sous le signe du politique et de l'opinion

PARIS (awp/afp) - Radios et télés commencent lundi leur rentrée et lanceront au fil du mois leurs nouvelles grilles de programmes qui, année d'élection présidentielle oblige, font la part belle à l'information politique, préfigurant une âpre bataille des positionnements et des opinions.

"Proximité", "décryptage", "opinion", "valeurs", "convictions": les dossiers de presse des radios et chaînes d'information pour la saison 2021/2022 affichent chacun leur couleur en vue de l'élection présidentielle avec, en toile de fond, l'influence croissante en France du modèle de média d'opinion, embrassé par la très conservatrice CNews, chaîne d'information en continu du groupe Canal+.

A RMC -- auto-revendiquée "radio populaire", "pour tous" et sans concession "au populisme grandissant" -- place au débat tous azimuts, toujours en convergence radio/télévision/Internet, avec des équipes de débatteurs très éclectiques.

Parmi les nouvelles recrues, Estelle Denis, partie de la chaîne L'Equipe, animera en semaine un talk-show de trois heures dès midi avec sa "bande" composée entre autres de Périco Légasse, journaliste à Marianne, de la militante féministe Fatima Benomar, de l'infectiologue Robert Sebbag ou encore de Hugo Desnoyer, un célèbre boucher.

De nouvelles "fortes têtes" viendront muscler le débat de la matinale d'Apolline de Malherbe: l'ancien Premier ministre Manuel Valls, Edouard Martin, ex-syndicaliste de Florange, Ingrid Levavasseur, ancienne figure des "gilets jaunes", l'avocat Thibault de Montbrial, la professeure et militante féministe et laïque Fatiha Agag-Boudjahlat ou encore l'urgentiste Mathias Wargon.

Le débat version inflammable se poursuivra côté sport avec l'ancien footballeur Jérôme Rothen de 18 à 20H00 en semaine avec des personnalités du ballon rond (comme Jean-Michel Larqué, Mathieu Valbuena, Adil Rami, Emmanuel Petit) et l'humoriste Julien Cazarre (ex-"Action discrète").

Convergence Europe 1/CNews actée

Sur RTL, toujours engagée dans un duel avec sa rivale publique France Inter pour la place de numéro un des audiences, on mise sur le "revivre ensemble" et les "valeurs positives". Parmi les nouveautés annoncées, Pascal Praud, également animateur vedette de CNews, co-animera un rendez-vous d'actualité à la mi-journée avec Amandine Bégot avant d'enchaîner avec son émission à succès "Les auditeurs ont la parole".

En remplacement de Thomas Sotto, parti pour Télématin sur France 2, Julien Sellier reprend les commandes de la tranche d'information "RTL soir".

Il trouvera en face Laurence Ferrari aux manettes, dès 17H00, d'une émission de trois heures codiffusée en partie sur CNews et Europe 1. Son émission acte le changement marquant de cette rentrée: le rapprochement entre la radio et la chaîne d'info d'opinion, qui ont désormais pour actionnaire principal Vincent Bolloré, propriétaire de Canal+.

Après la charrette de départs volontaires et d'évictions de ces derniers mois -- conséquence d'une alliance douloureuse pour une partie de la rédaction -- la grille d'Europe 1 a été profondément remaniée et s'ouvre aux personnalités de l'univers Bolloré comme Mouloud Achour et Laurie Cholewa (Canal+) ou William Leymergie (C8).

Côté actualité, Dimitri Pavlenko, chroniqueur avec Eric Zemmour sur CNews, prend les rênes de la matinale, Romain Desarbres, matinalier de CNews, ceux du journal de la mi-journée.

L'octogénaire Jean-Pierre Elkabbach, sur CNews depuis son évincement d'Europe 1 en 2017, reprendra du service le week-end tout comme Sonia Mabrouk, figure d'Europe 1 et CNews, qui officiera le dimanche matin appuyée par l'essayiste québecois conservateur Mathieu Bock-Côté.

BFMTV, confrontée à la progression ces derniers mois de sa principale rivale, a musclé sa tranche du soir avec des recrues prisées: Yves Calvi, toujours à la tête de la matinale de RTL, décryptera l'actualité de 18H50 à 20H00 suivi par la directrice de la rédaction de Marianne, Natacha Polony, jusqu'à 21H00.

Les antennes régionales de la chaîne d'info en continu seront mises en avant à la mi-journée par Pascale de La Tour du Pin, de retour après une parenthèse de quatre ans à LCI, tandis que le duo Alain Marschall-Olivier Truchot des "Grandes gueules" commentera l'actualité en fin d'après-midi.

Des changements sont également en vue sur LCI qui a déjà musclé ses équipes avec l'arrivée de Ruth Elkrief, ex-pilier de BFMTV. La chaîne d'info du groupe TF1 annoncera sa grille dans la semaine tout comme l'audiovisuel public qui annoncera couleur et changements mardi pour France Télévisions, suivi le lendemain par Radio France.

