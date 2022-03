Rapprochement TF1/M6: l'Autorité de la concurrence ouvre un examen approfondi

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'Autorité de la concurrence a annoncé vendredi avoir engagé un examen approfondi du projet de rapprochement entre les groupes audiovisuels TF1, contrôlé par Bouygues, et M6, propriété de Bertelsmann.

Les différentes activités pour lesquelles l'Autorité de la concurrence poursuivra l'analyse des effets de l'opération sont notamment l'acquisition de droits de diffusion de contenus audiovisuels, l'édition et la commercialisation de chaînes de télévision, la distribution de services de télévision et la publicité.

L'ouverture d'un examen approfondi "ne préjuge pas de l'existence d'éventuelles atteintes à la concurrence ni de l'issue de l'examen de l'opération", a précisé l'Autorité de la concurrence dans un communiqué.

"Les textes prévoient que l'examen d'une concentration s'effectue en principe dans un délai de 65 jours ouvrés" à compter de l'ouverture de la phase d'examen approfondi, "ce délai pouvant être allongé si nécessaire notamment si des engagements doivent être négociés", a ajouté l'Autorité de la concurrence.

La décision définitive de l'Autorité de la concurrence sur le projet de rapprochement entre TF1 et M6 est toujours attendue à l'automne 2022. TF1 et M6 ont signé en juillet dernier les accords relatifs à une fusion entre les deux groupes, qui avaient alors indiqué que l'opération devait être finalisée au plus tard fin 2022.

A la Bourse de Paris, l'action TF1 plie de 3,1%, à 8,66 euros, tandis que le titre M6 reflue de 2,2%, à 17,06 euros.

