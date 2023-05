TF1 : ABC CONFIRME LE REMAKE AMÉRICAIN DE LA SÉRIE TF1 HPI

Drew Goddard et Sarah Esberg sont les producteurs exécutifs de la version américaine pour Goddard Textiles. Rob Thomas est showrunner et producteur exécutif aux côtés de Dan Etheridge de Spondoolie Productions, ainsi que Pierre Laugier et Anthony Lancret d'Itinéraire Productions, une société UGC, et Jean Nainchrik et Bérengère Legrand de Septembre Productions, une société Mediawan. Alethea Jones est la réalisatrice et productrice exécutive. Kaitlin Olson est productrice. ABC Signature est le studio.

La version américaine a été renommée High Potential et met en vedette Kaitlin Olsen dans le rôle de Morgan, Javicia Leslie dans le rôle de Daphné, Deniz Akdeniz dans le rôle de Lev "Oz" Osman, Amirah J dans le rôle d'Ava, Matthew Lamb dans le rôle d'Elliot et Judy Reyes dans le rôle de Selena.

ses capacités hors normes sont repérées par la police. Les enquêteurs lui proposent alors un poste de consultante, au côté du détective chevronné Karadec (Daniel Sunjata). Ensemble, ils forment un duo insolite et imbattable ! Avec son génie incontrôlable et son look improbable, Morgan n'a pas fini de bousculer les procédures, tout en boostant les enquêtes.

HPI est devenu un phénomène culturel en France, diffusé sur la chaîne TF1. Lors du lancement de sa 3ème saison la semaine dernière, la série a cumulé des audiences exceptionnelles en rassemblant 8,4 millions de téléspectateurs tout en réalisant une performance supérieure à la moyenne de la tranche horaire de 47% sur les femmes de -50 ans RdA, 41% sur les 25-49 ans. Ces chiffres ont permis à TF1 d'obtenir sa meilleure audience de l'année et les meilleurs niveaux d'audience pour une série française au cours des 10 dernières années.

Ara Aprikian, Directeur Général Adjoint Contenus - Groupe TF1: "C'est une grande fierté et une grande première de voir une série de TF1, devenue iconique dès son lancement en France, adaptée par le studio Disney pour le grand network ABC aux US. Cela est une magnifique illustration de la qualité de la production française, et de la capacité du groupe TF1 à donner une dimension internationale à ses créations originales. A travers sa version originale ou son remake américain HPI sera ainsi vu par plusieurs centaines de millions de spectateurs à travers le monde. Bravo à toutes les équipes à l'origine de ce succès et tous nos vœux de réussite à son adaptation américaine."

Rodolphe Buet, Directeur Général - Newen Connect : "La confirmation de cette commande d'un remake US pour HPI est une excellente nouvelle pour nos partenaires Itinéraire Productions et Septembre Productions, même si, compte tenu de l'accueil et des performances de la série dans le monde entier, nous ne sommes pas surpris. Newen Connect (Newen Studios) est très fier d'avoir joué un rôle dans la réalisation de ce projet et est heureux de la collaboration avec les équipes d'ABC Signature. Au vu de l'accueil réservé au pilote aux Etats-Unis, je suis convaincu que High Potential rencontrera le même succès auprès des téléspectateurs américains que des téléspectateurs de TF1 en France, ainsi que de ceux qui ont apprécié la série partout où elle a été diffusée dans le monde".

L'adaptation américaine de HPI est la prochaine étape dans l'évolution de la série produite en France par Itinéraire Productions (Pierre Laugier et Anthony Lancret), une société UGC, et par Septembre Productions (Jean Nainchrik et Bérengère Legrand), une société Mediawan. La série originale, créée par Alice Chegaray-Breugnot, Stéphane Carrié et Nicolas Jean, avec Audrey Fleurot et Mehdi Nebbou, a été acclamée tant par la critique que par le public et est le plus grand succès de la télévision française depuis plus de 10 ans. À l'échelle internationale, HPI a été vendue dans plus de 105 pays et a été visionnée plus de 280 millions de fois à ce jour. Des adaptations de la série sont également diffusées en République tchèque et en Slovaquie.

