TF1 : AUDIENCES DES CHAÎNES THÉMATIQUES DU GROUPE TF1 DE SEPTEMBRE 2022 À FÉVRIER 2023

[09.03.23] COMMUNIQUÉ DE PRESSE

AUDIENCES DES CHAÎNES THÉMATIQUES DU GROUPE TF1 DE SEPTEMBRE 2022 À FÉVRIER 2023

Le Groupe TF1 réalise d'excellentes audiences sur ses 3 chaines thématiques : TV Breizh, Histoire TV et Ushuaia TV en cumulant près de 14 millions de téléspectateurs par mois entre septembre 2022 et février 20231.

TV BREIZH LEADER 4+ DES CHAÎNES THÉMATIQUES POUR LA 6ÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE

Avec 0,7% de pda 4+, TVBreizh reste la chaine thématique la plus regardé en France pour la 6ème année consécutive. Elle est également leader sur la cible stratégique FRDA 15-49 ans depuis plus de 2 ans avec 0,8% de pda. Chaque mois, c'est plus de de 7 millions de personnes qui regardent TV Breizh.

HISTOIRE TV LEADER DES CHAÎNES DÉCOUVERTE ET MEILLEURE VAGUE HISTORIQUE

Avec 0,2% de pda 4+, Histoire TV réalise sa meilleure performance historique en termes d'audience et sur la cible des 25-49 depuis sa création en 1997. Leader des chaînes découverte pour la 1ère vague et sur la thématique histoire, Histoire TV fait progresser son audience de 27% sur une vague et de 23% sur un an. Sur cible, Histoire TV se classe comme la 2ème chaîne découverte sur les ICSP+ et les jeunes. Chaque mois, c'est plus de 3,5 millions de téléspectateurs qui regardent Histoire TV.

USHUAÏA TV À DES NIVEAUX HISTORIQUES

Ushuaia TV bat son record historique pour la 4ème vague consécutive et devient la 3ème chaine découverte en couverture mensuelle. Entre 2021 et 2023, la chaîne a plus que doublé sa pda et s'octroie la plus forte progression toutes chaînes découverte confondues depuis plus de 2 ans. Ushuaia TV réalise sa meilleure vague historique sur les ICSP+ et sur les jeunes depuis sa création en 2004. Chaque mois, c'est plus de 3,5 millions de téléspectateurs qui regardent Ushuaia TV.

1 Source :Médiamétrie - Vague 44 du Médiamat'Thématik, du 29 août 2022 au 12 février 2023 / Univers concurrence étendue

