AlphaValue a révisé à la baisse son objectif de cours sur le titre TF1, passant de 8,89 euros à 8,83. Selon l'analyste, l'appréciation du titre repose sur l'évolution de la publicité en France à court terme, et il estime que le groupe audiovisuel devrait connaître un ralentissement de ses revenus publicitaires au second semestre: -20% au troisième trimestre et -2% au quatrième trimestre.