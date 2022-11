TF1 : BLUE SPIRIT ACCELERE SA STRATEGIE DE CROISSANCE ET RENFORCE SON EQUIPE DE PRODUCTION

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 15 Novembre 2022

BLUE SPIRIT ACCELERE SA STRATEGIE DE CROISSANCE ET RENFORCE SON EQUIPE DE PRODUCTION

Le groupe Blue Spirit, filiale du groupe Newen Studios, accélère le développement de son activité de production pour faire face à la croissance du marché. Producteur de séries et de longs métrages d'animation et studio de fabrication 2D/3D depuis 2004, Blue Spirit assure la relève d'Armelle Glorennec et renforce son équipe avec des nominations à la tête des productions.

L'évolution et le renforcement de Blue Spirit Productions sont le reflet des ambitions créatives et industrielles qui animent la société depuis sa création. Sylvie, Justine et Jacques sont des producteurs passionnés et de talents. J'ai toute confiance en leurs qualités humaines et créatives, ainsi que leurs expertises dans le développement et la mise en production de contenus forts et innovants à la conquête d'un large public. Je tiens à chaleureusement remercier Armelle pour l'immense travail accompli toutes ces années chez Blue Spirit et lui souhaite le meilleur pour ses futurs projets ». Olivier Lelardoux, Directeur

Général de Blue Spirit

Arrivée en 2005 Armelle Glorennec a assuré la co-direction du groupe Blue Spirit avec Eric Jacquot, et était la productrice de Blue Spirit. Elle a porté tous les projets emblématiques de la société dont les séries Les Mystérieuses Cités d'or, Grabouillon, Alice & Lewis, Arthur et les enfants de la Table Ronde ; et les longs métrages Ma vie de Courgette, qui a remporté 2 César, et les films de Jean-François Laguionie Le Tableau et Le voyage du Prince (co-réalisé avec Xavier Picard) ; et a été récompensée cette année par le trophée de l'animation du film français.

Sylvie Mahé, qui a rejoint le groupe, est nommée productrice et directrice générale adjointe. A ce titre elle supervise toute l'activité et les équipes de productions de séries et longs-métrages. Elle succède aujourd'hui à Armelle Glorennec qui l'a accompagnée depuis la rentrée sur ce poste

Sylvie Mahé a démarré sa carrière dans l'audiovisuel en intégrant la filiale audiovisuelle du Groupe Total

la direction financière de l'activité animation aux côtés d'Eric Jacquot. Ensuite, dès 2005, à travers sa société de conseils, elle a accompagné des producteurs d'animation tant sur leurs projets de séries et longs métrages que sur le périmètre corporate de leurs activités (Blue Spirit, Cube Productions, Technicolor Animation Production, et Mondo TV France). En 2018 elle avait rejoint Mondo TV France en qualité de Directrice Générale et Directrice du développement.

Blue Spirit Productions porte depuis des années des projets ambitieux, identifiants et de grande qualité. Avec toute l'équipe, nous poursuivrons cette ligne éditoriale et nous nous engagerons tant pour les productions en cours que nos prochains développements avec la même exigence pour continuer à ravir notre public qui reste au cœur de notre ambition » Sylvie Mahé

Jacques Romeu a également intégré le groupe Blue Spirit, après plus de 20 ans dans l'animation dont dix ans comme Producteur Exécutif en développements sur une cinquantaine projets (Studio 100, Cyber Group Studios, Superprod), et est nommé producteur. Il a pour mission de renforcer la production des séries chez Blue Spirit Productions en initiant de nouveaux projets et en accompagnant les séries déjà en cours de production ou de développement, Alice & Lewis (saison 2) ; Mille Bornes Challenge, Les Borrowers (Les Chapardeurs), Les cauchemars sont dans de beaux draps. Il travaillera aux côtés de Caroline Oustlant, productrice artistique.

Contact communication - presse :

Mathilde Clermont : mathilde@spirit-prod.com- +33 (0)1 76 52 59 73 https://www.spirit-prod.com