TF1 : BOUYGUES TELECOM ET LE GROUPE TF1 SIGNENT UN ACCORD SUR LA TV SEGMENTEE

Bouygues Telecom et le Groupe TF1 annoncent la signature d'un accord sur la TV segmentée

Paris, le 10 février 2021 - Bouygues Telecom et le Groupe TF1 annoncent aujourd'hui avoir signé un accord permettant aux chaînes du groupe de proposer aux annonceurs les datas et le savoir-faire technologique de l'opérateur en matière de publicité segmentée.

Concrètement, TF1 PUB, la régie plurimédia du groupe TF1 va pouvoir s'appuyer sur le parc de Box de Bouygues Telecom pour commercialiser des offres de publicité ciblée en TV linéaire.

La publicité segmentée permet de diffuser auprès des téléspectateurs - qui auront préalablement donné leur consentement - des publicités plus affinitaires sur les chaînes en linéaire. A l'instar du digital, les annonceurs pourront associer la qualité et la puissance des contenus premium des chaînes du Groupe TF1 à la précision et la granularité du ciblage, pour proposer aux abonnés Bouygues Telecom des publicités adaptées, dans le respect de la règlementation des données personnelles.

Cette nouvelle opportunité permettra aux annonceurs d'adresser une cible spécifique, notamment via de nouveaux ciblages inédits, et surtout donnera accès à la puissance de la TV à de nombreuses PME et PMI.

A PROPOS DE BOUYGUES TELECOM

Opérateur global de communications, Bouygues Telecom se démarque en apportant tous les jours à ses 22,5 millions de clients le meilleur de la technologie. L'excellence de ses réseaux 4G et 5G, ses services dans le fixe et le Cloud leur permettent de profiter simplement, pleinement et où qu'ils soient, de leur vie digitale.

#OnEstFaitPourEtreEnsemblewww.bouyguestelecom.fr

A PROPOS DU GROUPE TF1

Le Groupe TF1 est un acteur global dans la production, l'édition et la distribution de contenus. A travers ses contenus, son ambition est d'inspirer positivement la société.

Le Groupe TF1 organise ses activités en plusieurs pôles complémentaires : . Le pôle Broadcast avec 5 chaînes en clair (TF1, TMC, TFX, TF1 séries films, LCI), 4 chaînes thématiques (Ushuaia TV, Histoire TV, TV Breizh, Série Club), 2 plateformes de contenus à la demande (MYTF1, TFOU MAX), et la régie TF1 PUB.

. Le pôle Production avec Newen, qui regroupe 9 studios en France et à l'international.

. Le pôle Digital avec Unify, qui rassemble les activités web natives du Groupe et les communautés digitales les plus puissantes (dont aufeminin, Marmiton, Doctissimo, My Little Paris).

. Le pôle Musique avec Muzeek One, qui regroupe les activités musicales et spectacles du Groupe.

Présent dans 10 pays, le Groupe TF1 compte près de 3200 collaborateurs. En 2019, il a réalisé un CA de 2.337,3M€ (Euronext Paris : ISIN FR0000054900).

