TF1 : BROCHURE DE CONVOCATION

En parallèle, nos investissements dans la production ont porté leurs fruits. Newen Studios a enregistré une activité de 335 M€, qui a doublé en trois ans, désormais répartie à parts égales entre la France et l'étranger. Notre modèle, reposant sur la production de contenus multigenres (fiction, série, documentaire, animation…), permet une rentabilité à court et moyen termes. Il offre une réponse à la demande de contenus en forte croissance des chaînes de télévision comme des plateformes internationales. Notre carnet de commandes est ainsi en hausse, donnant une bonne visibilité sur 2022. Je souhaite saluer cette belle dynamique et féliciter les équipes de Newen et particulièrement Bibiane Godfroid, Présidente depuis 2018, qui a passé en janvier 2022 le relai à Romain Bessi, Directeur général délégué.

La convergence entre télévision et digital, au cœur de notre stratégie, s'appuie sur les synergies entre tous les types de support, linéaires, délinéarisés, et sites Internet. Faire jouer ces synergies, c'est précisément le sens que j'ai souhaité donner au regroupement des marques digitales au sein d'un nouveau secteur « Média ».

En 2021, le retour des annonceurs, après une période marquée par l'impact économique de la crise sanitaire, s'est confirmé. Dans ce contexte, la régie publicitaire du Groupe s'est employée à développer des offres accessibles, engageantes, mais aussi responsables, à destination de clients de plus en plus nombreux et diversifiés.

La façon de diffuser ces contenus a aussi été profondément repensée. En complément du linéaire qui continue de créer l'événement, comme l'Euro l'été dernier, notre palette d'offres et de services à la demande s'est développée cette année. Aujourd'hui, nos publics peuvent consommer des contenus via MYTF1, mais aussi en « freemium » via MYTF1 Max, s'abonner

Notre stratégie éditoriale s'est d'abord illustrée par des choix audacieux, privilégiant les contenus locaux et premium, qui ont été récompensés par des parts d'audience fortes, en témoignent nos programmes phares tels que HPI, Koh Lanta, Quotidien, Ici tout commence, ou encore nos JT toujours autant plébiscités. Cette année encore, les rendez-vous d'information proposés par nos rédactions ont occupé une place centrale dans le quotidien des Français ; nos parts d'audience enregistrent ainsi une hausse significative pour l'ensemble du Groupe et sur nos deux principales cibles commerciales. Chez les Femmes de moins de 50 ans, par exemple, ces niveaux d'audience n'avaient pas été atteints depuis 2007.

2021 a été une année particulièrement riche pour le groupe TF1. Forts de très bons résultats, nous avons démontré notre capacité à nous transformer et proposer à nos clients et publics, l'offre de contenus la plus pertinente possible, en fonction des attentes et des modes de consommation de chacun, tout en sécurisant la création de valeur.

Dans ce monde de l'audiovisuel complètement transformé, nous avons le devoir de nous réinventer et de continuer à faire évoluer notre modèle. La concurrence directe - et souvent peu régulée - d'acteurs pure players à laquelle nous faisons face, ainsi que l'évolution des modes de consommation, appellent des décisions ambitieuses et une réponse française à ces enjeux, préservant ainsi notre souveraineté culturelle, l'accès à une information de qualité et notre devenir économique.

C'est le sens du projet de rachat que nous avons proposé, avec le soutien du groupe Bouygues, à la mise en vente du groupe M6. Cette fusion permettrait de créer un groupe de médias français privé, contrôlé de façon exclusive par le groupe Bouygues, et proposant l'offre la plus diversifiée en TV, radio, digital, production de contenus et technologies, au bénéfice de tous les publics et de la filière audiovisuelle française. Elle contribuerait aussi à accélérer notre adaptation aux nouveaux modes de consommation en streaming, grâce a la mutualisation de moyens technologiques, de nos bases de données et de capacités d'acquisitions de contenus.

Cette opération, qui reste soumise aux autorisations des autorités compétentes, devrait être fortement créatrice de valeur, puisqu'elle pourrait générer à terme, entre 250 et 350 millions d'euros de synergies.

Enfin, dans un environnement complexe et incertain, conscient de son influence auprès du plus grand nombre, le Groupe s'engage, à travers ses contenus, et plus généralement via ses actions quotidiennes internes et externes, à « inspirer positivement la société ».

En matière de responsabilité sociétale et environnementale, cette raison d'être nous incite à nous engager fortement dans la préservation de l'environnement et la lutte contre le changement climatique. Nos contenus et nos offres publicitaires jouent pleinement leur rôle de catalyseurs dans ce domaine, par le biais de programmes et d'offres commerciales responsables. Le Groupe s'est ainsi engagé dans une stratégie de réduction de 30 % de son empreinte carbone à l'horizon 2030. En matière de diversité et d'inclusion, nous souhaitons être le reflet de la société française, au sein du Groupe tout comme dans nos programmes. Ces engagements ont à nouveau été récompensés en 2021 par plusieurs agences extra-financières. Nous avons ainsi gagné une place et occupons aujourd'hui la 4ème place du Dow Jones Sustainability Index 2021. L'agence Humpact nous a décerné fin 2021 le Grand prix dans la catégorie Parité Femmes-Hommes. Ces distinctions de la part d'acteurs exigeants consacrent l'engagement du Groupe et de ses collaborateurs sur ces enjeux. Je tiens aujourd'hui à les féliciter et à les remercier pour cet engagement.

En conclusion, je souhaite rendre hommage à tous les collaborateurs du Groupe qui ont su continuer à travailler dans des conditions particulières, dans un contexte sanitaire encore marqué par des périodes de reprise de l'épidémie de COVID-19. La préservation de la santé de nos collaborateurs est restée notre priorité tout au long de cette année.

J'ai la conviction que 2022 sera une année déterminante pour notre développement. Nous poursuivrons notre transformation, pour être toujours au plus près des attentes de nos publics et de nos clients, tout en préservant la création et le partage de la valeur.

Boulogne, le 9 mars 2022

Gilles C. Pélisson Président directeur général du groupe TF1