TF1 : Comptes consolidés et annexes aux comptes 2020

GROUPE TF1

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES

31 DÉCEMBRE 2020

Les états financiers consolidés du groupe TF1 au 31 décembre 2020 se lisent en complément des états financiers consolidés audités de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et de l'exercice clos le 31 décembre 2018 tels qu'ils figurent dans le Document d'enregistrement universel 2019 déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 10 mars 2020 sous le numéro D.20-0118., et établis selon le référentiel IFRS.

Les comptes ont été audités et les rapports de certification ont été émis sans réserve par les Commissaires aux comptes.

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

Exercice Exercice 2020 2019 (1) 2 081,7 2 337,3 38,8 40,1 (785,7) (953,6) (495,5) (484,8) (423,7) (434,5) (98,8) (126,1) Dotations nettes aux amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles (260,5) (280,4) Dotations nettes aux amortissements des droits d'utilisation des actifs loués (20,6) (19,1) Dotations aux provisions et autres dépréciations nettes de reprises utilisées (17,0) 3,4 299,9 291,9 (128,5) (119,1) 190,1 255,1 (en millions d'euros)

Chiffre d'affaires

Autres produits de l'activité

Achats consommés et variation de stocks Charges de personnel

Charges externes Impôts et taxesAutres produits d'exploitation Autres charges d'exploitation

Résultat opérationnel courant

Autres produits opérationnels Autres charges opérationnelles

-(75,0)

- -

Résultat opérationnel

115,1

255,1

Produits sur endettement financier Charges sur endettement financier

2,3 (3,4)

0,7 (2,3)

Coût de l'endettement financier net 5.8

Charges d'intérêts sur obligations locatives

Autres produits financiers 5.9

Autres charges financières 5.9

Impôt 5.11

Quote-part dans les résultats des coentreprises et entreprises associées 7.4.4

(1,1)

(7,9)

(10,4)

(1,6)

Résultat net des activités poursuivies

Résultat net des activités cédées ou en cours de cession

53,9 -

155,2 -

Résultat net attribuable au Groupe :

Résultat net des activités poursuivies

Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession

attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle : Résultat net des activités poursuivies

Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession

53,9 55,3 55,3 -

155,2 154,8 154,8 -

0,4 0,4 -

(1,4)

-

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (en milliers)

Résultat des activités poursuivies par action (en euros) 7.5.2

Résultat des activités poursuivies dilué par action (en euros) 7.5.2 Résultat des activités en cours de cession par action (en euros)

Résultat des activités en cours de cession dilué par action (en euros)

210332 0,26 0,26 - -210301 0,74 0,74 - -

(1) La présentation des états financiers a été modifiée au titre de 2019 - voir détail en note 2.3 Changements de méthode comptable

ÉTAT DES PRODUITS ET CHARGES COMPTABILISES

(en millions d'euros)

Exercice 2020

Exercice 2019

Résultat net

53,9

155,2

Eléments non recyclables en résultat net

Ecarts actuariels au titre des avantages postérieurs à l'emploi (1) Réévaluation des placements en instruments de capitaux propres (2) Impôts sur éléments non recyclables en résultat net

(4,5) (9,1) 0,1

(9,7) (26,5)

3,5

Quote-part des produits et charges non recyclables des coentreprises et entités associées

(0,6)

Eléments recyclables en résultat net

Réévaluation des actifs de couverture (3) Ecarts de conversion

(0,8) (1,8)

Impôts sur éléments recyclables en résultat net

0,2

(1,4) 0,8 0,4

Quote-part des produits et charges recyclables des coentreprises et entités associées

Produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres

Produits et charges nets comptabilisés

Produits et charges nets comptabilisés part du Groupe

Produits et charges nets comptabilisés des participations ne donnant pas le contrôle

(16,5) 37,4 38,9 (1,5)

(32,8) 122,4 121,9 0,5

(1) Correspond à la variation des hypothèses actuarielles, dont la baisse du taux d'actualisation qui est passé de 0,92% au 31 décembre 2019 à 0,60% au 31 décembre 2020 (cf. note 7.4.6.2).

(2) En 2020, les variations de juste-valeur des titres de participations non consolidés ont été enregistrées en contrepartie des capitaux propres pour (9,1) millions d'euros (cf. note 7.4.5.2).

(3) Dont recyclage en résultat des couvertures de flux de trésorerie pour 0,8 million d'euros à fin 2020.

ETAT CONSOLIDE DES FLUX DE TRESORERIE

(en millions d'euros)Résultat net des activités poursuivies

Dotations (reprises) aux amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles et aux provisions non courantes

Dotations aux amortissements, dépréciations et autres ajustements des droits d'utilisation des actifs loués

Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie Plus et moins-values de cessions d'actifs

Quote-part de résultat revenant aux coentreprises et entités associées nette des dividendes reçus

Dividendes des sociétés non consolidées

Impôts décaissés

Impôt y compris dettes sur positions fiscales incertaines

CAF après cout de l'endettement financier net / produit de l'excédent financier net, charges d'intérêts sur obligations locatives et après impôts décaissés

Reclassement du coût de l'endettement financier net / produit de l'excédent financier net et des charges d'intérêt sur obligations locatives

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité y compris dépréciations et provisions courantes (2)

Flux nets de trésorerie générés par l'activité

Prix d'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles Prix de cession des immobilisations corporelles et incorporelles Dettes nettes sur immobilisations corporelles et incorporelles

Prix d'acquisition des titres non consolidés et autres titres immobilisés Prix de cession des titres non consolidés et autres titres immobilisés Dettes nettes sur titres non consolidés et autres titres immobilisés Prix d'acquisition des activités consolidées

Prix de cession des activités consolidées Dettes nettes sur activités consolidées

Autres variations de périmètre : trésorerie des sociétés acquises ou cédées

Autres flux liés aux opérations d'investissements : var. prêts, dividendes reçus sociétés non consolidées

Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement

Augmentations (réductions) de capital versé par les actionnaires et par les participations ne donnant pas le contrôle

Dividendes versés aux actionnaires de la société mère

Dividendes versés par les activités consolidées aux participations ne donnant pas le contrôle Variation des dettes financières courantes et non courantes

Remboursement des obligations locatives

Coût de l'endettement financier net / produit de l'excédent financier net et charges d'intérêts sur obligations locative

Autres flux liés aux opérations de financement

Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement

INCIDENCE DES VARIATIONS DES COURS DES DEVISES

VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE

Trésorerie nette à l'ouverture

Flux nets

Trésorerie nette à la clôture

Notes Exercice 2020 Exercice 2019 53,9 155,2 334,9 20,8 283,0 19,1 (37,0) (43,7) 5,1 5,0 11,3 (0,1) (53,3) 1,3 - (85,3) 37,3 82,0 372,9 4,5 103,0 416,6 5,3 (32,3) 480,4 389,6 (283,1) (243,7) (0,4) 1,3 (1,1) (2,6) (0,8) (0,7) 0,5 0,2 - - (1,4) (51,3) 1,0 0,5 - 2,4 (36,3) - 13,1 (3,7) (319,2) (286,9) (7,0) (19,8) - (84,0) - - (57,2) 15,7 (20,5) (18,4) (3,8) (4,9) - - (88,5) (111,4) (0,7) 0,3 72,0 102,6 72,0 174,6 (8,4) 111,0 (8,4) 102,6

