TF1 : DEPRECIATION DE L'ECART D'ACQUISITION DU POLE UNIFY, SANS IMPACT SUR LA SITUATION DE TRESORERIE

Le pôle UNIFY présente un potentiel de croissance et de rentabilité important. Il dispose de marques digitales solides (AuFéminin, Marmiton, Doctissimo, My Little Paris, les Numériques), qui attirent chaque jour des millions d'internautes par la force d'ancrage de ces marques dans leur quotidien.

Cet ajustement de valeur n'aura aucun impact sur le cash-flow et la situation de trésorerie nette du Groupe TF1, ni sur sa capacité distributive et donc le dividende qui pourra être proposé à l'assemblée générale du 15 avril 2021.

Prenant acte d'une phase de restructuration plus longue que prévue initialement, en partie due aux circonstances qui ont marqué l'année 2020, et qui devrait impacter les marges du pôle UNIFY et donc sa valeur, le Conseil d'Administration du groupe, après validation par le Comité d'Audit, a décidé de déprécier les actifs incorporels du pôle UNIFY à hauteur de

Les résultats du quatrième trimestre et de l'année 2020 seront publiés le 11 février 2021, les documents financiers les présentant seront disponibles sur le site https://groupe- tf1.fr/fr/investisseurs/resultat-et-publicationà 8 heures du matin, heure de Paris.

A propos de UNIFY :

Présent en France et à l'International, UNIFY rassemble les nouvelles activités digitales du groupe TF1. Le pôle se compose d'une quinzaine de marques media et de services : Aufeminin, Marmiton, Doctissimo, Parole de Mamans, MyLittleParis, Beauté Test, Les Numériques, Cnet, Zdnet, Gamekult, Vertical Station, Studio71, Magnetism, Ykone, Gamned!, Unify Digital Factory. Leader sur les verticales féminines, santé, food et lifestyle, Unify touche, à travers ses marques, une audience de 48M VU en France (soit 91% de reach) et plus de 100 millions de VU à l'étranger.

UNIFY est le premier groupe numérique construit autour de communautés engagées, de productions originales et d'évènements fédérateurs. Il regroupe des expertises fortes au service des marques pour leur transformation : media, e-commerce, influence, data, contenus, social. UNIFY développe l'ensemble de ses marques autour de trois activités : publishers, brand solutions et services et social e-commerce. UNIFY Advertising est la régie publicitaire et point d'entrée unique vers l'ensemble de ses marques media et services, à destination de ses clients, agences et annonceurs.

