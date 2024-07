TF1 + DEVIENT LE PREMIER AGRÉGATEUR GRATUIT EN FRANCE

La chaine L'Équipe et ses contenus en replay associés rejoignent TF1+. La première chaîne de sport en France, avec ses émissions (L'Équipe de Choc, L'Équipe de Greg et L'Équipe du Soir) et ses nombreux droits (la saison de biathlon, les 24h du Mans, la Ligue des Nations, la Coupe d'Espagne, le championnat du monde de ski Alpin, les matches des équipes de France de Handball..), viendra compléter l'offre sport de TF1+ qui propose notamment le magazine emblématique TELEFOOT et ses déclinaisons, le magazine AUTOMOTO mais aussi les grandes compétitions diffusées sur les antennes du Groupe à l'instar de l'EURO à retrouver en ce moment en streaming sur TF1+!

Six mois après son lancement, TF1+ séduit déjà 4 millions de streamers quotidiens et 33 millions de streamers mensuels (avec un record en mai à 35,4 millions). TF1 + est aujourd'hui la plateforme qui fédère le plus de jeunes avec plus de 1,3 million de 15-34 en moyenne chaque jour.

Avec Le Figaro, leader des quotidiens nationaux, et premier site d'information en France TF1+ renforce sa verticale INFO.

TF1+ diffusera la chaîne Le Figaro TV qui propose des contenus de décryptage, de l'actualité et de la culture. Cette nouvelle offre viendra enrichir la verticale INFO déjà existante sur TF1+ qui compte de nombreuses rubriques issues de nos différentes émissions d'actualité, les grands reportages de la rédaction, des docs de société ainsi que le nouveau format Top Info qui décode chaque jour avec un nouveau regard les 3 sujets dont tout le monde parle !

Avec Deezer, la plateforme mondiale d'expérience musicale, TF1+ crée une verticale MUSIQUE . Dès cet été, en plus des concerts événements déjà disponibles sur la plateforme (Jul, Mika, Vianney...), TF1+ mettra à disposition les Deezer Sessions, des captations de performances live des artistes les plus

écoutés du moment. La verticale va s'enrichir progressivement dans les mois à venir de contenus inédits pour proposer une expérience musicale « powered by Deezer » autour des grandes franchises du Groupe !

Pour Rodolphe Belmer, Président Directeur Général : « Nous avons de grandes ambitions pour notre plateforme. En quelques mois, TF1+ s'est imposée comme la plateforme de streaming gratuite leader en France et a commencé son déploiement en vue de devenir la plateforme de streaming gratuite de référence de la francophonie en ouvrant son service en Belgique et au Luxembourg le 18 juin. Avec ces premiers accords d'agrégation, nous franchissons une nouvelle étape de notre stratégie d'accélération digitale. L'agrégation d'éditeurs, tiers de référence pour le public, va nous permettre de renforcer l'attractivité de notre plateforme et d'accroitre l'offre de programmes disponibles à chaque instant pour nos utilisateurs. Pour nos nouveaux partenaires L'Équipe, Le Figaro et Deezer, TF1+ constitue une formidable exposition et je me réjouis de ces accords qui consacrent la force des contenus de qualité plébiscités par le public, qui sont la marque de fabrique de notre Groupe. »

Le groupe TF1 est un acteur majeur dans la production, l'édition et la distribution de contenus en France et en Europe. Les activités du groupe TF1 sont réparties en deux pôles : Le pôle Média, rassemble ses chaînes en clair (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI), ses chaînes thématiques (Ushuaia TV, Histoire TV, TV Breizh, Série Club), sa plateforme de streaming gratuite pour le divertissement familial et l'information TF1+, sa plateforme à la demande dédiée à la jeunesse TFOU MAX et la régie TF1 PUB. Il constitue un écosystème unique, capable de répondre aux envies de tous les publics, et aux besoins de tous les annonceurs. Le Groupe est également présent avec Muzeek One dans la production musicale et de spectacles. Le pôle Production, avec Newen Studios, regroupe plus de 50 sociétés et labels créatifs en France et à l'international. Il crée et distribue des programmes dans tous les genres et pour tous les acteurs du secteur, des chaînes publiques et privées aux plateformes digitales, grâce à un savoir-faire unique, à la diversité de ses marques et de ses talents. Présent dans 11 pays, le Groupe TF1 compte 2 882 collaborateurs au 31.12.2023. En 2023, il a réalisé un chiffre d'affaires de 2 297 M€ (Euronext Paris, compartiment A : ISIN FR0000054900).

