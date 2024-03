Mesdames, Messieurs, chers actionnaires,

2023 a été une année particulièrement riche pour notre Maison. Dans un contexte macro-économique tendu, qui a nécessité de notre part une grande capacité d'adaptation, nous avons obtenu de bons résultats financiers et avons atteint nos objectifs. Nous maintenons un bon niveau de rentabilité, avec un taux de marge opérationnel de 12,5 %, proche de 2022 et continuons à générer une trésorerie solide nous permettant de proposer un versement de dividende en hausse de + 10 % à cinquante-cinq centimes.

Ces résultats sont le reflet de succès opérationnels.

Les revenus, d'abord. Sur un marché publicitaire en retrait, les équipes de la Régie ont réalisé une performance remarquable, avec en point d'orgue une commercialisation de la Coupe du Monde de Rugby record, preuve de notre capacité à événementialiser auprès du marché les temps forts de l'antenne. Côté Production, Newen Studios a été impacté, comme l'ensemble du secteur, par un trou d'air dans les investissements des diffuseurs traditionnels et des plateformes internationales. Mais Newen Studios s'appuie sur des fondements solides qui ont été renforcés en 2023, année qui a permis de travailler sur des développements de projets. À cela s'ajoute la très bonne tenue de nos activités de diversification, qui contribuent de manière positive aux résultats du Groupe.

Les audiences, ensuite. Malgré une discipline rigoureuse dans nos coûts des programmes pour absorber les fluctuations du marché publicitaire, nous avons fait mieux que consolider nos parts d'audience sur les cibles commerciales, grâce à la très bonne dynamique de nos chaînes et à l'apport du streaming (près de 19 milliards d'heures visionnées - linéaire et streaming cumulés - en un an). Avec 34,0 % de part d'audience, notre Groupe est tout simplement à son plus haut depuis 15 ans sur la cible FRDA<50 (Femmes responsables des achats de moins de 50 ans), et devance son challenger direct de 12,1 pts. Il conforte aussi son avance sur l'autre cible commerciale clé, les Individus âgés de 25 à 49 ans avec une part d'audience de 30,6 % (+ 10,1 pts vs son challenger direct). TF1, toujours largement leader, a creusé l'écart sur cible avec son principal concurrent, et signé les meilleures audiences de l'année dans tous les genres. TMC, TFX et TF1 Séries Films ont également confirmé leurs bonnes performances. Sans compter la percée de LCI, qui a su, avec 2,0 % de part d'audience sur l'année, trouver son public, mais aussi affirmer sa différence avec une ligne éditoriale exigeante.

Cette année a également permis de poser les jalons essentiels de notre stratégie digitale, dans le streaming mais aussi la data et les technologies publicitaires. Notre ambition est d'envergure : s'établir comme la destination gratuite de référence sur l'écran de télévision pour le divertissement familial et l'information de qualité en France. Nous avons vocation à être présent sur tous les écrans, pour répondre aux usages des Français qui se portent de plus en plus vers un visionnage des contenus à la demande. Et, ce faisant, aller capter une plus grande part de la valeur du marché de la publicité digitale. Un marché qui pèse environ 2 milliards d'euros et croît de 10 à 15 % par an. Ce mouvement stratégique contribuera à financer durablement une ligne de programmes linéaire et non-linéaire de qualité, avec une large place accordée à l'information mais aussi aux contenus spectaculaires et familiaux qui ont toujours fait notre succès.

Enfin, notre Groupe aura à nouveau été reconnu en 2023 sur le plan de la responsabilité sociétale et environnementale. Le groupe TF1 devient le premier diffuseur de télévision privé en Europe à obtenir la certification Journalism Trust Initiative : nous intégrons officiellement la liste des acteurs répondant, selon cette émanation de Reporters Sans