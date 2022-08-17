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TF1 : Document AMF CP. 2022DD857400

17/08/2022 | 18:14
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2022DD857400

16 août 2022

FR0000054900 - DD152850

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

BOUYGUES SA , ADMINISTRATEUR DE TF1, FILIALE DIRECTE DE BOUYGUES

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : TELEVISION FRANCAISE 1

LEI : 969500WQFC6OAQYG7E65

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 12 août 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000054900

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 6.8847 Euro

VOLUME : 10 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 6.8847 Euro

VOLUME : 10 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 16 août 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

TF1 - Television Francaise 1 SA published this content on 17 August 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 August 2022 16:13:01 UTC.


© Publicnow 2022
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Résultat net 2022 218 M 222 M -
Tréso. nette 2022 340 M 346 M -
PER 2022 6,70x
Rendement 2022 6,55%
Capitalisation 1 427 M 1 452 M -
VE / CA 2022 0,44x
VE / CA 2023 0,38x
Nbr Employés 3 143
Flottant 47,2%
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Durée : Période :
TF1 : Graphique analyse technique TF1 | Zone bourse
Graphique plein écran
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TendancesNeutreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
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Dernier Cours de Clôture 6,78 €
Objectif de cours Moyen 9,85 €
Ecart / Objectif Moyen 45,3%
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