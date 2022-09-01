TF1 : Document AMF CP. 2022DD858848

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2022DD858848
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31 août 2022
FR0000054900 - DD153058
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
BOUYGUES SA, ADMINISTRATEUR DE TF1, FILIALE DIRECTE DE BOUYGUES
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : TELEVISION FRANCAISE 1
LEI : 969500WQFC6OAQYG7E65
DETAIL DE LA TRANSACTION
DATE DE LA TRANSACTION : 30 août 2022
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000054900
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 6.3800 Euro
VOLUME : 10 000.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 6.3800 Euro
VOLUME : 10 000.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 31 août 2022