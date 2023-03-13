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2004 TF1 : poursuit sa remontée, logique de puissance (le Lay).
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TF1 : Document AMF CP. 2023DD888648

13/03/2023 | 18:19
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2023DD888648

10 mars 2023

FR0000054900 - DD155575

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

BOUYGUES SA , ADMINISTRATEUR DE TF1, FILIALE DIRECTE DE BOUYGUES

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : TELEVISION FRANCAISE 1

LEI : 969500WQFC6OAQYG7E65

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 09 mars 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000054900

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 7.8196 Euro

VOLUME : 13 142.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 7.8196 Euro

VOLUME : 13 142.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 10 mars 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

TF1 - Television Francaise 1 SA published this content on 13 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 13 March 2023 17:18:07 UTC.


© Publicnow 2023
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Résultat net 2022 212 M 227 M -
Tréso. nette 2022 330 M 352 M -
PER 2022 7,66x
Rendement 2022 5,68%
Capitalisation 1 633 M 1 742 M -
VE / CA 2022 0,52x
VE / CA 2023 0,50x
Nbr Employés 3 085
Flottant 47,2%
Graphique TF1
Durée : Période :
TF1 : Graphique analyse technique TF1 | Zonebourse
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Tendances analyse technique TF1
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
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Nombre d'Analystes 7
Dernier Cours de Clôture 7,76 €
Objectif de cours Moyen 10,23 €
Ecart / Objectif Moyen 31,9%
Révisions de BNA
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Rodolphe Belmer Chief Executive Officer
Philippe Denery Executive Vice President-Finance & Procurement
Gilles Christian Pélisson Chairman
Thomas Jacques Chief Technology Officer
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Secteur et Concurrence
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TF18.46%1 742
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