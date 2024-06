TF1+ EST DÉSORMAIS DISPONIBLE EN BELGIQUE ET AU LUXEMBOURG

La plateforme proposera également le meilleur de la fiction française comme HPI ou Sam, des séries belges comme Attraction, des sagas quotidiennes emblématiques comme Plus Belle la Vie ou Demain Nous Appartient, ainsi que des centaines de films et téléfilms.

TF1+ propose une offre de streaming riche et diversifiée de plus de 15 000 heures de contenus de divertissement et d'information, disponibles à tout moment, en illimité. Les utilisateurs pourront profiter d'un catalogue de programmes premium unique qui rassemble toute la famille, avec des émissions phares et en intégralité comme Star Academy et Koh-Lanta, ou encore des rendez-vous d'actualité tels que Quotidien.

TF1 +, la plateforme de streaming gratuite du Groupe TF1 arrive ce 18 juin en Belgique et au Luxembourg. L'application TF1+ sera disponible en 4 écrans : sur mobile, tablette et ordinateur, ainsi que sur l'intégralité de l'univers Smart TV (Google TV, TV sous Android TV, Samsung, LG, Hisense, Sony, Philips, Amazon Fire TV, Apple TV…).

L'offre est complétée par un catalogue jeunesse réunissant les héros préférés des enfants (Oui-Oui, Sunny Bunnies, Barbapapa, Les Schtroumpfs, etc) et une cinquantaine de chaînes FAST autour de thématiques fortes comme les comédies romantiques, les drames ou les thrillers.

Le direct des chaînes TV du groupe TF1 sera ultérieurement disponible en Belgique et au Luxembourg.

TF1+, des innovations inédites et pionnières dans l'univers du streaming gratuit.

La plateforme offre une nouvelle expérience d'utilisation au plus près des attentes des consommateurs, avec une ergonomie pensée pour une navigation simple et intuitive, une plus forte éditorialisation des contenus et des recommandations personnalisées.

Parmi les principales innovations, TF1+ propose la fonctionnalité : « SYNCHRO ». Ce moteur de recommandation de contenus unique au monde a été développé pour favoriser un visionnage à plusieurs. Avec SYNCHRO, TF1+ met à disposition le tout premier moteur de recommandation qui permet de trouver immédiatement le bon contenu à regarder avec ses enfants, entre enfants, en couple ou encore entre amis. SYNCHRO répond à l'un des désagréments majeurs rencontrés sur les plateformes : le temps passé à chercher un programme en streaming est bien trop important, surtout lorsque c'est à plusieurs.

Cet algorithme présente ainsi aux utilisateurs une sélection de programmes pertinents et adaptés, à regarder à plusieurs, en fonction du profil des personnes présentes devant l'écran. La reprise de lecture sera disponible sur cette fonctionnalité pionnière dans le monde du streaming.

Les utilisateurs retrouveront également l'offre d'information exclusive de TF1+ adaptée aux usages à la demande avec TOP INFO : 5 formats quotidiens de 3 à 6 minutes réalisés par la rédaction et fournissant un éclairage approfondi sur les principales actualités de la journée. La plateforme disposera également de droits étendus avec des contenus disponibles au minimum 30 jours et jusqu'à 48 mois.

TF1+, disponible sur tous les écrans et l'intégralité de l'univers Smart TV.

Avec la volonté de créer une plateforme de streaming accessible immédiatement au plus grand nombre, le Groupe TF1 a noué des partenariats stratégiques pour faciliter le téléchargement de l'application et optimiser le référencement de TF1+ sur les écrans connectés des principaux constructeurs de Smart TV : Google TV, Samsung, LG, Hisense, Sony, Philips, Amazon Fire TV, etc.

L'offre Premium de TF1+ sans coupure publicitaire est également disponible sur l'ensemble des interfaces au prix de 5,99€ par mois ou 59,99€ par an.

A propos du Groupe TF1

Le Groupe TF1 est un acteur majeur dans la production, l'édition et la distribution de contenus en France et en Europe. Les activités du Groupe TF1 sont réparties en deux pôles :

Le pôle Média, rassemble ses chaînes en clair (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI), ses chaînes thématiques (Ushuaia TV, Histoire TV, TV Breizh, Série Club), sa plateforme de streaming gratuite pour le divertissement familial et l'information TF1+, sa plateforme à la demande dédiée à la jeunesse TFOU MAX et la régie TF1 PUB. Il constitue un écosystème unique, capable de répondre aux envies de tous les publics, et aux besoins de tous les annonceurs. Le Groupe est également présent avec Muzeek One dans la production musicale et de spectacles.

Le pôle Production, avec Newen Studios, regroupe plus de 50 sociétés et labels créatifs en France et à l'international. Il crée et distribue des programmes dans tous les genres et pour tous les acteurs du secteur, des chaînes publiques et privées aux plateformes digitales, grâce à un savoir-faire unique, à la diversité de ses marques et de ses talents.

Présent dans 11 pays, le Groupe TF1 compte 2 882 collaborateurs au 31.12.2023. En 2023, il a réalisé un chiffre d'affaires de 2 297 M€ (Euronext Paris, compartiment A : ISIN FR0000054900).

