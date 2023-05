TF1 : GROUPE TF1 - AUDIENCES MAI 2023

LCI, audience record avec 2,2% de pda 4+ et signe la plus forte progression en 1 an du paysage audiovisuel

LA CHAINE TF1, LARGE LEADER ET PLUS FORTE HAUSSE DE LA TV SUR 1 MOIS, CREUSE L'ECART AVEC SES CONCURRENTS

TF1 : LEADER DE LA TELEVISION EN FORTE HAUSSE SUR CIBLES

LE RETOUR PHENOMENAL DE HPI ET LE SUCCES DES FICTIONS SOCIETALES

HPI : meilleure audience de l'année avec 10,4 millions de tvsp et large leader sur l'intégralité des cibles (43% pda 4+, 54% pda FRDA-50, 48% pda 25-49 pour le lancement)

: meilleure audience de l'année avec 10,4 millions de tvsp et large leader sur l'intégralité des cibles (43% pda 4+, 54% pda FRDA-50, 48% pda 25-49 pour le lancement) LES RANDONNEUSES : 5,5 millions de tvsp leader sur les cibles principales 27% pda FRDA- 50, 23% PDA 25-49, 32% de pda 15-24 en audience consolidée

: 5,5 millions de tvsp leader sur les cibles principales 27% pda FRDA- 50, 23% PDA 25-49, 32% de pda 15-24 en audience consolidée LE COLOSSE AUX PIEDS D'ARGILE : 4,8 millions de tvsp, 23% pda sur FRDA-50, 18% pda 25- 49.

LES FICTIONS QUOTIDIENNES AU TOP, LEADER SUR LA CASE

- ITC : meilleur mois sur les 4+ de la saison, 2,9 millions de tvsp, 22% de pda 4+, 30% sur FRDA- 50, 42% de pda 15-24. Meilleur mois FRDA et 25-49ans de l'année

Meilleur mois historique sur les 15-24ans et sur les 15-34ans

- DNA : meilleur mois de la saison sur les cibles principales : 4+, FRDA, 25-49ans,15-24 et 15- 34ans

2,9 millions de tvsp, 18% pda 4+, 23% pda sur FRDA-50, 28% pda sur les 15-24

LEADERSHIP POUR L'INFORMATION A DE TRES HAUTS NIVEAUX ET MOIS RECORD

Le JT de 13h : Meilleur mois depuis octobre 2021 (hors été) à 40% de PdA 4 + avec 4,4 millions de tvsp et la plus forte progression en un an des éditions de midi sur les 4+ (+2,2 points vs mai 2022) et sur les cibles (+3 points FRDA 15-49 et 25-49 ans)

Le JT de 20h : Meilleur mois depuis décembre 2020 (hors été) à 27% de PDA 4+ avec 5 millions de tvsp et la plus forte progression en un an des éditions du soir sur les 4+ (+1,4 vs mai 2022) et sur les 25-49ans (+2,2 points)

Trois rendez-vous d'information dans le TOP 10 des audiences du mois : 6,1 millions de tvsp pour

l'itw exclusive d'Emmanuel Macron au JT de 20h du 15 mai ; 5,9 millions de tvsp pour le JT de 20h du

21 mai ; 5,3 millions de tvsp pour le JT de 13h du 8 mai.

Reportages découverte signe sa 3ème meilleure PDA de la saison à 13H40 avec 30% de PDA le 21 mai.

Sept à Huit rassemble jusqu'à 2,6 millions de tvsp le dimanche 21 mai et Le Portrait de Sept à Huit jusqu'à 3,3 millions de tvsp et 20% de PDA le dimanche 14 mai.

LES DIVERTISSEMENTS TRES ATTRACTIFS NOTAMMENT AUPRES DES PUBLICS JEUNES :

THE VOICE à 3,6 millions de téléspectateurs, 28% de PdA sur les FRDA-50, 35% sur les 15-24MASK SINGER à 3,6 millions de téléspectateurs, 39 % de PdA sur les FRDA15-49, 42% sur les 15-34KOH LANTA à 4,2 millions de téléspectateurs, 36% de PdA sur les FRDA-50, 33% sur les 25-49, 41% sur les 15-34

